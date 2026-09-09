Congo-Brazzaville: Circonscription électorale de Mbinda - Pierre Mouandza consolide ses liens avec la base

Le député de la circonscription électorale unique de Mbinda, dans le département du Niari, Pierre Mouandza, a, au cours de sa récente descente, organisé plusieurs activités et fait des dons multiformes à l'endroit de ses mandants.

L'élu a, lors de son séjour, échangé avec les habitants et participé aux activités locales. Pierre Mouandza a, par exemple, organisé une visite de proximité dans les foyers sur toute l'étendue de sa circonscription électorale et participé aux côtés des autorités de la sous-préfecture de Mbinda à la célébration de la fête de l'indépendance du 15 août.

Le député de Mbinda a également participé à l'opération d'entretien du Verger Denis-Sassou-N'Guesso pour la paix de la localité pendant quatre jours. Il a aussi échangé avec les représentants des associations à vocation agricole tout en leur remettant des machettes, limes et des houes. Le but étant de booster l'activité agricole dans cette partie du département du Niari.

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La sensibilisation et la conscientisation de la jeunesse de Mbinda sur l'opération "Zéro Koulouna" menée par la Direction générale de la sécurité présidentielle font aussi partie des activités que Pierre Mouandza a menées. L'élu a, par ailleurs, organisé une opération de circoncision de plus de 100 enfants de 0 à 14 ans de sa circonscription. Une action salutaire encouragée par les parents des bénéficiaires dont certains ne savaient plus à quel saint se vouer pour des enfants qui avaient déjà un âge assez avancé.

Sur le plan politique, le député a organisé une rencontre avec les partis de la majorité présidentielle. En effet, cette réunion a été une occasion pour Pierre Mouandza d'adresser, en sa qualité du directeur local de campagne électorale du président réélu, ses vives félicitations aux forces vives du district pour leur mobilisation dans le plébiscite du président sortant.

A l'issue de ces différentes activités, le député a recueilli quelques doléances de la part de ses mandants, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures, de l'agriculture et de l'emploi des jeunes. S'agissant de la santé, il a été recommandé la pérennisation des campagnes de proximité en partenariat avec les structures sanitaires locales.

Pour l'agriculture, la population a plaidé pour un appui technique et matériel plus conséquent aux associations agricoles. Les jeunes ont, de leur côté, sollicité un accompagnement de l'opération "Zéro Koulouna" par des activités d'encadrement et de formation. « Cette descente m'a permis de réaffirmer le lien de proximité avec la population de Mbinda. Dans l'attente de la synthèse des doléances, je reste engagé à porter la voix de la circonscription auprès des institutions compétentes », a rassuré Pierre Mouandza.

Notons que ce n'est pas pour la première fois que le représentant de la population du district de Mbinda à l'Assemblée nationale a posé des actes de solidarité en faveur de ses mandants. Pierre Mouandza a déjà fait venir un médecin dans sa circonscription électorale pour opérer des gens qui souffraient de la hernie du plus petit au plus grand, tous sexes confondus.