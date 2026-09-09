Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Renforcement des compétences des agents municipaux en maintenance routière

Le séminaire de formation consacré à la maintenance des voiries urbaines, organisé au profit des agents municipaux de la ville océane avec l'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica), a pris fin le 4 septembre dans la capitale économique.

La cérémonie de clôture a été présidée par le premier vice-maire de Pointe-Noire, Louis Gabriel Missatou, représentant le maire Évelyne Tchitchelle empêchée. Pendant cinq jours, les participants ont été outillés sur les techniques d'inspection routière, l'identification des pathologies des chaussées ainsi que les méthodes de maintenance préventive et curative.

La formation a également porté sur l'utilisation, l'entretien et la maintenance des engins et équipements récemment mis à la disposition des services municipaux dans le cadre de la coopération avec le Japon.

Pour les participants, cette session a permis de renforcer leurs connaissances et d'améliorer leurs pratiques professionnelles. « Ce séminaire s'est bien déroulé et a été très bénéfique. À travers les différentes activités, nous avons pu acquérir de nouvelles compétences, notamment en matière d'inspection routière et d'identification des pathologies des chaussées », a témoigné l'un d'eux.

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Un autre participant a insisté sur la nécessité de procéder régulièrement à l'inspection du réseau routier afin de mieux programmer les interventions. Ces nouvelles compétences devraient, selon lui, permettre aux équipes municipales d'améliorer la planification et l'exécution des travaux de maintenance des voiries urbaines.

Les échanges ont, par ailleurs, mis l'accent sur le bon fonctionnement des engins et équipements réceptionnés grâce à l'appui japonais. « Notre souhait est d'améliorer notre façon de travailler afin d'être plus efficaces sur le terrain. C'est avant tout au bénéfice de la population et dans l'intérêt de la mairie », a-t-il souligné.

Clôturant les travaux, le premier vice-maire Louis Gabriel Missatou a salué l'engagement des agents municipaux ainsi que la qualité du travail accompli par les formateurs. Il a remercié les participants pour leur implication dans cette session placée sous le signe du partage d'expériences. Il a également exprimé la reconnaissance de la municipalité de Pointe-Noire au gouvernement japonais et à la Jica pour leur accompagnement en faveur du renforcement des capacités des collectivités locales congolaises. « Au nom de Madame le maire, nous tenons officiellement à vous remercier pour cette formation qui vient renforcer les capacités de nos agents dans la maintenance des voiries urbaines de Pointe-Noire », a déclaré Louis Gabriel Missatou.

Évoquant les équipements déjà réceptionnés, le premier vice-maire a indiqué que ces engins sont désormais utilisés sur le terrain pour contribuer à l'entretien des infrastructures routières, notamment dans le centre-ville. Pour la municipalité, le partenariat avec le Japon et la Jica constitue un levier pour améliorer durablement les services municipaux et accompagner la modernisation de l'administration locale.

La cérémonie s'est achevée par la remise des diplômes de participation aux agents de la Direction technique urbaine et de la Direction de la maintenance et de la logistique technique. Cette session de formation s'inscrit dans la volonté de la municipalité de Pointe-Noire de renforcer les capacités de son personnel et d'améliorer la qualité des services offerts à la population.