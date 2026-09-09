Congo-Brazzaville: Basket-ball - La saison 8 de Street Contest se tiendra à Dolisie

L'Association sportive et des oeuvres sociales (Asos) organise, le 26 septembre, au stade Cheminots de Dolisie, dans le département du Niari, la saison 8 de Street Contest, un tournoi de basket-ball réservé aux jeunes de moins de 20 ans.

L'Asos fait du sport un levier d'éducation, de cohésion sociale et d'opportunités pour la jeunesse congolaise. Pendant plus de 20 ans, l'Asos réunit à travers ce rendez-vous populaire les jeunes, les familles et les acteurs locaux autour du basket ball, qui devient pour la circonstance un outil de cohésion sociale, de fraternité et de solidarité.

Pour Abi Bamanga, président d'Asos, ce rendez- vous annuel de cohésion juvénile a un impact local puisqu'il favorise la transmission des valeurs comme le respect, la discipline, la fraternité, le dépassement de soi et l'esprit d'équipe. «Notre ambition est de structurer et développer l'initiative à Dolisie, Pointe-Noire, Brazzaville puis au-delà. Notre mission est de favoriser l'épanouissement de la jeunesse congolaise par le sport, la culture et l'éducation ». Selon le président d'Asos, l'association a aussi comme dessein de créer des espaces positifs et structurés pour la jeunesse, favoriser l'inclusion, la cohésion sociale et le vivre-ensemble par le sport, repérer, encourager et accompagner les jeunes talents, créer des passerelles entre sport, culture, éducation et citoyenneté.

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Le 26 septembre, Asos s'apprête à organiser la Street Contest-Saison 8 au terrain du CFCO à Dolisie. Le tournoi de basketball, les concours et animations diverses seront au programme avec toujours la même ambition affichée : faire de cette 8e saison un rendez-vous encore plus structuré, visible et utile à la jeunesse de Dolisie.

Créée en 2004, l'Asos est une structure apolitique à but non lucratif active entre l'Europe et le Congo. Ses objectifs s'articulent sur l'idée de rassembler la jeunesse autour de la compétition, du fair-play et de l'esprit d'équipe. Sa mission est de favoriser l'épanouissement de la jeunesse congolaise par le sport, la culture et l'éducation.