Burkina Faso: Séjour du Président du Faso à Bobo-Dioulasso - Le Camarade Ibrahim Traoré accueilli par une forte mobilisation populaire

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, est arrivé à Bobo-Dioulasso, ce mardi 8 septembre 2026, dans le cadre d'un séjour consacré à plusieurs activités d'envergure dans la région du Guiriko.

C'est une foule nombreuse, mobilisée depuis l'entrée de la cité de Sya qui a accueilli le président du Faso, Chef de l'État, le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré jusqu'à son pied à terre, le mardi 8 septembre 2026 à Bobo-Dioulasso, dans le cadre d'un séjour consacré à plusieurs activités d'envergure dans la région du Guiriko. Aux côtés des populations, les forces vives de la région ont également répondu présentes à cet appel à la mobilisation.

Responsables administratifs, acteurs économiques, organisations de la société civile, représentants des différentes composantes socioprofessionnelles et la veille citoyenne se sont joints à cette mobilisation populaire. Pour le chargé de mission auprès de la Présidence du Faso pour le compte de la région du Guiriko Omar Traoré, la forte mobilisation enregistrée à l'occasion de l'arrivée du Chef de l'État constitue une nouvelle illustration de l'adhésion populaire aux actions du président du Faso.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il s'est notamment réjoui de la participation des différentes composantes de la population, particulièrement les jeunes, les femmes et les appelés à l'immersion patriotique.

Dans la perspective de la poursuite du séjour présidentiel, Omar Traoré a annoncé une nouvelle mobilisation des populations dès 7 heures, le lendemain, à la place de la Gare routière de Bobo-Dioulasso.

Il s'agira, selon lui, d'accompagner le Chef de l'État jusqu'au site de Lôgofourousso, où est prévue l'inauguration d'une usine. La représentante des appelés à l'immersion patriotique, Fatimata Diallo, s'est, pour sa part, réjouie de la forte mobilisation de ses camarades. Selon elle, cette expérience a contribué à renforcer leur engagement citoyen et leur attachement aux valeurs patriotiques. « On a appris et on est devenus de nouveaux citoyens.

On est désormais plus engagés pour la cause de notre patrie », a-t-elle déclaré. Fatimata Diallo a, par ailleurs, invité les populations de Bobo-Dioulasso à se mobiliser à l'occasion des différentes activités inscrites au programme du séjour présidentiel, notamment les cérémonies d'inauguration de l'usine de Lôgofourousso et du nouvel amphithéâtre de l'Université Nazi Boni.