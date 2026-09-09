Sénégal: Ballon d'Or 2026 - Sadio Mané parmi les 30 nommés !

La liste des 30 finalistes en lice pour le Ballon d'Or 2026 est révélée ce mardi 8 septembre 2026. Grâce à son titre de champion d'Afrique, l'attaquant sénégalais Sadio Mané, 34 ans, retrouve cette sélection prestigieuse après quatre années d'absence. En revanche, pas d'Ismaïla Sarr, champion d'Europe et meilleur buteur africain au Mondial 2026, ni de Pape Gueye, buteur en finale et meilleur joueur africain de Liga la saison dernière.

À moins de deux mois de la cérémonie prévue le 26 octobre à Londres, le monde du football connaît désormais les prétendants à la 70e édition de ce trophée individuel. Ousmane Dembélé, actuel détenteur du titre, en fait naturellement partie, aux côtés des plus grands noms du football mondial. Lionel Messi, 39 ans, signe également son retour dans la course après une Coupe du Monde 2026 remarquable, ponctuée de 8 buts et 4 passes décisives, ainsi qu'une place en finale.

Recordman du nombre de Ballons d'Or remportés avec huit sacres, l'Argentin fait figure de grand favori. La concurrence s'annonce toutefois redoutable, avec plusieurs champions du monde parmi les prétendants : les Barcelonais Lamine Yamal et Rodrigo Hernandez (récemment arrivé de Manchester City), Kylian Mbappé, devenu meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 22 réalisations, ou encore le Parisien Khvicha Kvaratskhelia, sacré champion d'Europe.

Une cinquième nomination pour l'enfant de Bambali

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Sadio Mané décroche sa cinquième nomination, après celles de 2017 (23e place), 2018 (22e), 2019 (4e) et 2022 (2e). Aux côtés d'Achraf Hakimi, il est l'un des deux grands représentants africains de cette liste. Une reconnaissance méritée au vu de sa saison 2025-2026 : l'ancien joueur de Liverpool et du Bayern Munich a inscrit 14 buts et délivré 9 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues, tout en décrochant son premier titre de champion d'Arabie saoudite avec Al-Nassr, invaincu chaque fois qu'il était sur le terrain.

Mais c'est surtout avec les Lions du Sénégal que Mané a marqué les esprits. Véritable patron de l'équipe nationale lors de la CAN 2025 au Maroc, il s'est illustré par deux buts et trois passes décisives, tout en faisant preuve d'un sang-froid exemplaire lors des tensions survenues en finale contre le Maroc. Désigné meilleur joueur du tournoi et meilleur passeur de la compétition avec 9 offrandes, il a conduit le Sénégal vers le sacre continental, une performance qui pourrait aujourd'hui lui ouvrir la voie vers un troisième Ballon d'Or africain.