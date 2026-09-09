Sénégal: Trophée Lev Yachine - Édouard Mendy parmi les prétendants au titre du meilleur gardien au monde

Édouard Mendy figure parmi les dix gardiens nommés pour le Trophée Yachine 2026, qui récompense le meilleur portier de la saison dans le cadre des distinctions du Ballon d'Or. La liste a été dévoilée ce mardi 8 septembre 2026 par France Football.

Une nouvelle reconnaissance pour Édouard Mendy au terme d'une saison particulièrement riche. Champion d'Afrique avec les Lions, le portier sénégalais a également remporté pour la deuxième fois la Ligue des champions asiatique avec Al Ahly. Il s'est aussi distingué individuellement en décrochant le Golden Glove de la Saudi Pro League, après avoir enregistré 14 clean-sheets et arrêté trois penalties. Le portier sénégalais devra toutefois composer avec une forte concurrence. Il est notamment en lice aux côtés de l'Argentin Emiliano Martínez, du Belge Thibaut Courtois, de l'Espagnol David Raya, du Marocain Yassine Bounou et du Cap-Verdien Vozinha. Au total, trois gardiens africains figurent dans cette sélection de dix prétendants.

Il avait fini à la deuxième place du classement en 2021 derrière l'Italien Gianluigi Donnarumma . Édouard Mendy retrouve ainsi une distinction qu'il connaît bien. Le lauréat sera désigné le 26 octobre prochain à Londres.