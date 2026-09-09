Cameroun: Paul Biya a-t-il définitivement eu raison de Maurice Kamto ?

analyse

A-t-il jeté l'éponge ? Lundi 8 septembre, c'est l'opposant camerounais, Maurice Kamto, lui-même, qui a annoncé sur ses réseaux sociaux sa démission de la présidence du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc). Une annonce confirmée quelques heures plus tard par son premier vice-président Mamadou Mota, qui a également démissionné et convoqué une nouvelle convention le 10 octobre. Un séisme qui intervient à peine deux semaines après un courrier du ministre de l'Administration territoriale (Minat), Paul Atanga Nji.

En effet, dans une correspondance N°001970 du 19 août 2026, en réponse à une saisine de l'ancien trésorier du Mrc Joseph Thierry Okala Ebode, le ministre de l'Administration territoriale écrit qu'il « n'a pas jugé opportun de prendre acte des travaux de la Convention extraordinaire du Mrc du 21 décembre 2025 ». Celle-là même qui avait consacré la réélection de Maurice Kamto à la tête du parti.

Le motif invoqué : l'article 3 alinéa 2 de la loi n°90/055 du 19 décembre 1990, qui donne au au maroquin dirigé par Paul Atanga Nji, le pouvoir de contrôler la régularité des partis politiques. Il s'agit clairement d'une décision qui gèle juridiquement le Mrc. Puisque sans prise d'acte, tous les actes signés par Kamto en tant que président peuvent être déclarés sans valeur par l'administration. Les griefs remontent à la contestation de l'ancien trésorier, aujourd'hui exclu du parti. Il avait obtenu en 2024 la suspension de la convention en présentiel pour menace à l'ordre public.

Le Mrc l'avait alors tenue en ligne. Pour Okala Ebode, cette convention virtuelle est juridiquement nulle. Autre reproche : le retour de Kamto lui-même. Après sa démission de juin 2025 pour tenter une candidature à la présidentielle sous la bannière du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (Manidem), invalidée par Elections Camerouns (Elecam) et le Conseil constitutionnel sur la base d'informations du Minat, son retour express à la tête du Mrc violerait les statuts internes.

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Au-delà du MRC, c'est toute l'opposition qui vacille. Émiettée, sans stratégie commune, minée par les rivalités personnelles et les querelles d'ego, elle n'a jamais réussi à transformer la colère populaire en alternative crédible. Chaque leader joue sa partition, laissant le champ libre au Rassemblement démocratique du peuple Camerounais (Rdpc), le parti au pouvoir depuis 1985, pour diviser et régner.

Le Mrc dénonce une manoeuvre. « Transmettre n'est pas requérir, le Minat est incompétent pour juger de l'intimité d'un parti », réplique Me Meli, avocat du parti. Mais le coup est rude. Privé de présidentielle, privé de reconnaissance administrative, menacé d'invalidation avant les municipales et législatives de 2027, le Mrc tente de se sauver en sacrifiant son leader historique. Reste à savoir si Paul Atanga Nji prendra, cette fois, acte de la convention d'octobre.