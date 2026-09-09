Angola: Une chirurgie robotique du rein réalisée avec succès à Luanda

Cazenga — L'Angola a réalisé avec succès mardi sa première chirurgie robotique du rein, lors d'une intervention pratiquée au Complexe hospitalier des maladies cardiopulmonaires (CHDCP), à Luanda.

Réalisée par des médecins angolais sur un patient âgé de 52 ans, l'intervention a duré une heure et trente minutes et s'inscrit dans le cadre de la huitième campagne de chirurgie robotique menée dans cet établissement hospitalier.

Selon l'urologue et directeur par intérim, Feliciano Direito, ce succès est le fruit de l'engagement des médecins angolais, qui acquièrent progressivement leur autonomie dans la maîtrise de cette technologie, sous la supervision d'une équipe brésilienne.

Il a indiqué que cette intervention marquait une nouvelle étape pour la médecine angolaise, précisant que sept autres patients présentant diverses pathologies devraient prochainement bénéficier de cette procédure dans le pays.

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Le chirurgien brésilien Oséias Neves a, pour sa part, souligné que cette première chirurgie rénale robotique s'était déroulée dans les meilleures conditions, avec l'ablation d'une tumeur du rein droit, et que l'état de santé du patient évoluait favorablement.

Il a estimé que les principaux avantages de la chirurgie robotique résident dans la réduction des saignements et des douleurs, ainsi que dans une reprise plus rapide des activités et une amélioration de la qualité de vie des patients.

De son côté, le patient opéré, Pinto Cafumana, a déclaré se sentir bien et constater une nette amélioration depuis l'intervention.

Il a expliqué qu'avant l'opération, il était souvent très agité et urinait fréquemment, avant qu'une tumeur rénale ne lui soit diagnostiquée, il y a plus de deux ans.

Depuis le lancement du programme en août 2024, le CHDCP Dom Cardeal do Nascimento a réalisé 145 interventions de chirurgie robotique et formé 15 chirurgiens angolais, ainsi que des infirmiers issus de différents établissements de santé du pays.