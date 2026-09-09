Ile Maurice: Ameena Nunhuck - «Parfois, il faut créer soi-même ses opportunités»

Moins de dix ans après son incursion dans le monde du travail, Ameena Nunhuck, 26 ans, a ouvert son propre business, Amea Café. Une aventure entrepreneuriale née de sa passion pour le contact humain et le service.

À 19 ans, elle était déjà Sales Executive, une expérience qui lui a permis de développer sa confiance en elle, son sens de la communication et du service. Pour Ameena Nunhuck, le customer service, c'est créer des connexions, partager une expérience et apporter du positif aux autres.

La deuxième étape importante de son parcours a été son expérience chez Accenture, où elle a travaillé pendant un an et demi comme Content Moderator. Cette période lui a énormément appris et lui a permis de développer des valeurs comme la persévérance, la discipline, la communication, la gestion du temps et le sens des responsabilités. Elle y a également découvert l'importance du leadership et du travail en équipe.

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Sa situation était confortable mais elle avait toujours en elle cette envie de créer quelque chose qui lui appartiendrait, d'appliquer sa vision. Après Accenture, Ameena Nunhuck a continué à évoluer dans un environnement international, où elle a renforcé ses compétences en communication et en relation clientèle. Cette période a été un déclic, car elle a commencé à mieux comprendre son potentiel et ce qu'elle voulait réellement construire. Elle a alors pris le temps d'explorer ses passions et de trouver un projet qui lui ressemble. Ainsi est né Amea Café, une marque inspirée de son propre prénom.

Pour son coffee shop, Ameena Nunhuck, basée à Camp Carol, Grand-Baie, propose des boissons créatives et gourmandes. Sa spécialité repose principalement sur des cafés de spécialité comme les latte, les cold brews avec différentes créations de cold foam, ainsi que des matchas originaux (fraise, mangue, myrtille, fruits rouges...) pour une expérience fraîche et colorée. Chaque recette est pensée comme un dessert à boire, à l'instar du Biscoff Latte Cloud, un café au lait aromatisé au célèbre biscuit Biscoff et son topping mousse de lait gourmand et aérien. Amea Café est présente sur les réseaux sociaux (Instagram : @cafeamea), TikTok : @amea713) où elle partage ses créations.

Fibres parentales

Ameena Nunhuck a grandi avec des parents entrepreneurs. Sa mère a une petite pépinière et vend ses plantes alors que son père est un opérateur de bateau à fond de verre. Ils lui ont transmis leur âme d'entrepreneur, l'encourageant à créer et à croire en ses propres capacités. Le soutien et l'esprit entrepreneurial de sa mère en particulier, l'ont beaucoup inspirée.

Deux des recettes d'Ameena Nunhuck : au caramel et au Biscoff.

Ameena a déjà commencé à prendre des commandes en ligne et propose des livraisons, principalement dans le nord de l'île. Son premier pop-up market a eu lieu ce samedi au Moka City Mall, une étape importante pour le marketing de son café.

Leçons à retenir

Son message à la jeune génération est de croire en elle et en son potentiel. «Il ne faut pas craindre de prendre des risques, car chaque expérience est une opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir une meilleure version de soi-même. Même lorsque tout le monde ne croit pas encore en votre vision, continuez à avancer, restez persévérants et positifs. Avec de la détermination, du courage et de la passion, il est possible de transformer un rêve en réalité», estime-t-elle.

Comme jeune entrepreneure, l'un des premiers défis qu'elle a rencontrés a été de trouver du soutien et des opportunités pour lancer son activité. Ameena Nunhuck a essayé de contacter certaines structures et de partager son projet, mais ses démarches sont restées lettre morte. Cette situation a été difficile mais lui a aussi appris une grande leçon : parfois, il faut créer soi-même ses opportunités. Les obstacles ne l'ont pas arrêtée. Au contraire.