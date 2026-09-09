Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 09 septembre 2026

revue de presse

Kenya : Des étrangers sommés de régulariser leur situation en 90 jours

Des centaines de Burundais se sont rassemblés lundi devant leur ambassade à Nairobi, dans un climat d'inquiétude, après la décision du gouvernement kényan d'imposer un délai de 90 jours aux ressortissants étrangers pour mettre à jour leurs documents administratifs, notamment les permis de travail, licences commerciales et autres autorisations.

Cette mesure intervient alors que les autorités cherchent à mieux encadrer les activités économiques des étrangers. Une partie de l'opinion publique kényane accuse en effet les travailleurs migrants d'occuper des emplois peu qualifiés et de concurrencer les petits commerçants locaux. ( Source Africanews)

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Algérie : A Béjaïa, le patrimoine cinématographique passe à l’ère de la restauration numérique

Pour la première fois en Algérie, un atelier sera entièrement consacré à la restauration numérique des films. Organisé du 26 septembre au 1er octobre 2026 dans le cadre de la 21ᵉ édition des Rencontres cinématographiques de Béjaïa, il réunira seize participants autour d’une œuvre fondatrice du cinéma algérien : Yasmina, tournée en 1961 par Djamel Chanderli et Mohammed Lakhdar-Hamina.

Restaurer les films algériens en Algérie, avec des techniciens formés sur place, répond à une nécessité concrète. En effet, aujourd’hui une partie du patrimoine cinématographique national reste dispersée entre plusieurs institutions et plusieurs pays. Parfois, les copies disponibles sont exposées au vieillissement des pellicules dans des conditions de conservation parfois insuffisantes et surtout à la disparition progressive des savoir-faire techniques. (Source Afrik.com)

COP31 et COP32 - La société civile africaine prépare une position commune à Addis-Abeba

Sous l'égide de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) se tient la Réunion continentale sur le renforcement de l'action climatique de la société civile africaine en matière de systèmes alimentaires et d'agriculture en vue de la COP31 et COP32, du 7 au 9 septembre 2026, à Addis-Abeba, en Ethiopie. Objectif, adopter une position commune sur la prise des priorités et solutions africaines lors des prochaines négociations internationales sur le climat, à travers une présence forte et coordonnée.

Les organisations de la société civile africaine représentant les agriculteurs, les pêcheurs, les pasteurs, les peuples autochtones, les femmes, les jeunes veulent parler d'une seule voix pour lors des rencontres mondiales sur le climat.

Conformément à cet objectif, à l'initiative de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA), se tient la Réunion continentale sur le renforcement de l'action climatique de la société civile africaine en matière de systèmes alimentaires et d'agriculture en vue de la COP31 en Turquie et de la COP32 en Ethiopie, du 7 au 9 septembre 2026, à Addis-Abeba, en Ethiopie. (Source Sidwaya)

Tunisie : Des journalistes manifestent pour réclamer la libération de Mohamed Yousfi

Plusieurs dizaines de journalistes ont manifesté mardi à Tunis pour réclamer la libération de leur confrère Mohamed Yousfi, rédacteur en chef du média d’investigation Alqatiba, arrêté vendredi pour « enrichissement illégal » et « blanchiment d’argent ». Son avocate dénonce des accusations « infondées ».

« Non à la répression », « Libérez Mohamed » : les journalistes ont manifesté devant le siège du pôle judiciaire financier dans le centre de Tunis, à l’appel notamment du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT). Mohamed Yousfi a été arrêté alors qu’il se rendait à une émission de radio consacrée à la crise de l’eau. Selon le SNJT, il a depuis dû subir une opération pour une appendicite et souffrait mardi de fortes douleurs lors de son interrogatoire. (Source Africa Radio)

Gabon-Rwanda : Le député Augustin Lobelle Yembi rapatrié après une interpellation à Kigali

Le député gabonais Augustin Lobelle Yembi a été remis aux autorités de son pays, le 6 septembre, après avoir été interpellé trois jours plus tôt à l’aéroport de Kigali pour une altercation avec un superviseur de RwandAir. Cette remise, validée par les autorités rwandaises, met fin à la détention provisoire du parlementaire au Rwanda, où il était en attente de jugement pour des faits de violence présumés. L’annonce a été faite par le président de l’Assemblée nationale, Michel Régis Onanga Ndiaye, lors d’une réunion du Bureau de l’institution à Libreville.

L’incident remonte au 3 septembre, lorsqu’Augustin Lobelle Yembi, en transit à Kigali, aurait eu une altercation physique avec un employé de la compagnie nationale rwandaise. Placé en garde à vue, il risquait une procédure judiciaire sur place. (Source Africa Presse)

Cémac : Le FMI alerte, le Congo sous surveillance

Les indicateurs budgétaires et financiers restent préoccupants, mais le diagnostic du Fonds mondial international (FMI) appelle à distinguer les risques avérés des scénarios encore hypothétiques. Pour Brazzaville, l’enjeu immédiat est de restaurer des marges de manœuvre financières sans fragiliser davantage le système régional.

La situation financière de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) suscite de nouvelles inquiétudes. Les éléments rapportés autour d’une note du FMI consacrée aux déséquilibres de la sous-région font état d’une dégradation des finances publiques, d’une pression accrue sur les réserves et d’un marché régional des titres publics devenu plus difficile. Il convient toutefois de nuancer. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Mali: Le Timbuktu Institute analyse l'intégration de l'intelligence artificielle dans la guerre informationnelle

« Des algorithmes en guerre », c'est le nom de l'étude publiée ce mercredi 9 septembre 2026 par le Timbuktu Institute, un centre de recherches basé à Dakar et qui s'est intéressé à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans le conflit malien.

Les jihadistes du Jnim, liés à al-Qaïda, leurs alliés indépendantistes du FLA, les autorités maliennes de transition, leurs partenaires russes de l'Africa Corps, et tous leurs soutiens respectifs utilisent désormais l'intelligence artificielle dans leur communication ou dans leur propagande (Source RFI)

Madagascar transfère en Chine 50 ressortissants condamnés pour escroquerie en ligne

Cinquante ressortissants chinois incarcérés à Madagascar après des condamnations liées à des activités d’escroquerie numérique ont été transférés vers la Chine dimanche 7 septembre. Les peines prononcées par la justice malgache vont de deux à dix ans d’emprisonnement. Pékin doit désormais assurer l’exécution du reliquat de leurs condamnations.

Madagascar a remis à la Chine 50 de ses ressortissants condamnés par la justice malgache dans des dossiers d’escroquerie en ligne. Le groupe, qui purgeait des peines pouvant atteindre dix ans de prison, a quitté le pays le 7 septembre. Cette opération ouvre une série de transferts annoncés par le ministère de la Justice.

La coopération judiciaire entre Antananarivo et Pékin produit ses premiers transferts de détenus. Cinquante ressortissants chinois, condamnés à Madagascar à des peines allant de deux à dix ans d’emprisonnement, ont été confiés aux services compétents chinois afin de poursuivre l’exécution de leurs peines dans leur pays. (Source LSI Africa)

Congo-Kinshasa: Les importations américaines de cuivre en provenance du pays ont atteint un niveau record en juillet 2026

Les importations américaines de cuivre raffiné en provenance de la République démocratique du Congo ont atteint un niveau record en juillet, les fabricants s'étant tournés vers ce métal africain moins cher et les négociants ayant anticipé les expéditions en prévision d'éventuelles modifications des droits de douane américains. Les livraisons en provenance du Congo ont atteint 53 290 tonnes métriques, ce qui représente 23,9 % des importations américaines de cuivre pour le mois.

Les importations totales de cuivre des États-Unis ont dépassé les 220 000 tonnes pour la première fois. Cette hausse marque un changement dans le rôle du Congo sur le marché : les États-Unis avaient importé moins de 32 000 tonnes de ce pays sur l'ensemble de l'année 2024. Le Congo, deuxième producteur mondial de cuivre, a augmenté sa production et dispose désormais de plus de cuivre raffiné à exporter. (Source Daba Finance)

Ile Maurice: Une nouvelle loi contre les réseaux sociaux pour protéger les mineurs

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a présenté, ce mardi 8 septembre, un projet de loi visant à mieux protéger les mineurs sur les réseaux sociaux, sous peine d'amendes pouvant atteindre 109 millions de dollars australiens (67,5 millions d'euros).

Le texte impose aux plateformes un véritable «devoir de protection», les rendant responsables si des utilisateurs de moins de 18 ans sont exposés à la pornographie, au harcèlement en ligne, à des contenus valorisant la criminalité ou encourageant les troubles alimentaires. (Source L'Express de Maurice)