Ile Maurice: Un appel à l'unité et à la justice dans les pas du Père Laval

À l'occasion du 162e anniversaire de la mort du Bienheureux Jacques Désiré Laval, l'Église catholique de l'océan Indien invite les fidèles à renouveler leur engagement envers les plus fragiles. Inspirée par le regard de l'«apôtre de Maurice», cette démarche spirituelle et citoyenne repose sur trois piliers fondamentaux : écouter les blessures du monde contemporain, discerner avec les laïcs et agir concrètement auprès des marginalisés afin de bâtir une société plus juste et fraternelle.

Mardi 8 septembre 2026 | Homélie à l'occasion du pèlerinage au caveau du Bienheureux Jacques Désiré Laval, Saint Patron de la Conférence des Evêques de l'Océan Indien (CEDOI)

Ansam avek Per Laval, pou enn sosiete pli zis e fraternel

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Nous sommes venus en pèlerinage au Caveau du Bienheureux Jacques Désiré Laval pour faire mémoire du 162ème anniversaire de la mort du Bienheureux Père Laval. En prenant cette allée Père Laval, nous avons marché les uns à côté des autres entre amis, entre membres d'une même famille, en groupe et en mouvement. Ce pèlerinage nous fait marcher ensemble comme une Eglise en marche dans l'histoire des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants. En marchant, nous avons écouté l'autre, nous avons discerné s'il fallait marcher plus vite ou plus lentement ou bien s'arrêter en route. Nous avons écouté Dieu nous parler dans son Evangile et nous avons pris soin les uns des autres en veillant sur celui ou celle qui a du mal à marcher. Sa lane nou envi reflessi lor Ansam avek Per Laval pou enn sosiete pli zis e fraternel. Kouma Per Laval, nou ekout seki bann dimounn pe viv. Kouma Per Laval, nou discerne pou kompran ki Zezi pe demann nou pou viv dan enn sosiete pli zis e fraternel e kouma Per Laval, nou pran soin bann pli pov pou konstrir enn sosiete pli zis e fraternel.

Kouma Per Laval, nou ekout seki bann dimounn pe viv

Dans l'Evangile selon St Matthieu, Jésus s'identifie aux affamés, aux étrangers, aux malades et aux prisonniers. Nous sommes invités à écouter Dieu nous parler dans les plus pauvres. Père Laval a su écouter ce cri des anciens esclaves. Jacques Désiré Laval débarque donc à Port-Louis le 14 septembre 1841. Il découvre un peuple d'anciens esclaves devenus apprentis. En commençant sa mission, il habite dans une petite maison en bois dans l'enceinte de la cure de la Cathédrale. Il accueille les pauvres, tous des Noirs. Il découvre que la plupart des couples n'est pas encore marié à l'église. Il partage à ses supérieurs et à sa famille à travers des lettres, ses premières impressions :

« Nous voici donc rendus dans cette pauvre île Maurice, dans cette portion de la vigne du Seigneur qui nous est échue en partage. Il m'est impossible de vous dire en quel état pitoyable est cette pauvre colonie. C'est un désordre et une corruption incroyables. C'est un mélange de chrétiens qui n'en ont que le nom.... Il y a ici des habitants de tout pays, qui y sont attirés par le désir d'y venir gagner de l'argent (...) Il y en a environ 80 000 Noirs dans l'île ; peut-être plus de la moitié ne sont pas baptisés. Il n'y a presque pas de mariés à l'église. Ils se quittent et se prennent plusieurs fois ; ils se sont adonnés beaucoup à l'impureté, à l'ivrognerie et à tous les plaisirs de la chair ; il y a un luxe et une vanité qui dépassent l'imagination ».

En tant qu'aumônier de la prison de Port- Louis dès 1842, il écoute ce que vivent les prisonniers. Il fait face aussi à la résistance des anciens maîtres d'esclaves qui refusent de laisser les domestiques noirs suivre des catéchèses. Père Laval n'a pas seulement annoncé l'Evangile, il a pris le temps de rencontrer les Noirs et d'apprendre leur langue. En communiquant avec eux, il a su écouter leurs blessures, leurs souffrances, leurs espérances et les dons que le Seigneur a mis en eux.

En écoutant avec le coeur ce que vit notre pays, que voyons- nous ? Nous sommes interpellés par le nombre de cas de violence à l'égard des femmes, ou sur la route, dans les établissements scolaires, le cyber bullying ou les insultes et propos racistes diffusés sur les réseaux sociaux. La drogue tue nos enfants et nos jeunes laissant les familles dans une grande détresse. Les paroisses me parlent de funérailles de jeunes morts à cause de la drogue ou du suicide. Depuis le début de l'année 2026 et jusqu'à septembre, il y a eu une centaine de morts sur les routes.

La blessure est toujours ouverte pour nos frères et soeurs Chagossiens, même si une lueur d'espérance a commencé en reconnaissant la souveraineté de la République de Maurice sur l'Archipel des Chagos. Devant de telles situations, la tentation du repli sur soi, de la résignation ou de l'indifférence peut nous gagner. Le Pape Léon XIV nous met en garde contre de telles attitudes ; « Les pauvres ne sont pas là par hasard ni en raison d'un destin aveugle et amer. La pauvreté n'est pas non plus, pour la plupart d'entre eux, un choix. Certains osent pourtant encore l'affirmer, faisant preuve d'aveuglement et de cruauté. Nous ne pouvons pas dire que la majorité des pauvres le sont parce qu'ils n'auraient pas acquis de "mérites", selon cette fausse vision de la méritocratie où seuls ceux qui ont réussi dans la vie semblent avoir des mérites.

Même les chrétiens, en de nombreuses occasions, se laissent contaminer par des attitudes marquées par des idéologies mondaines ou par des orientations politiques et économiques qui conduisent à des généralisations injustes et à des conclusions trompeuses. Il n'est pas possible d'oublier les pauvres si nous ne voulons pas sortir du courant vivant de l'Église qui jaillit de l'Évangile et féconde chaque moment de l'histoire. »

Ainsi à travers le Père Laval, c'est le Seigneur Jésus Christ qui se mettait à l'écoute des plus pauvres. Père Laval n'a pas seulement écouté les pauvres, il a aussi discerné avec d'autres comment servir les pauvres en servant le Christ.

Kouma Per Laval, nou discerne pou kompran ki Zezi pe demann nou pou viv dan enn sosiete pli zis e fraternel

La Première Lettre de St Jean nous rappelle que « Nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères...par des actes et en vérité... » Père Laval a dès le départ associé les auxiliaires laïcs dans la mission à vivre auprès des Noirs. Il a impliqué les auxiliaires laïcs qui n'étaient pas simplement des exécutants. Ils sont une grâce de Dieu dans la manière de vivre la mission auprès des anciens esclaves. Face à l'immensité de la tâche, le Père Laval comprit qu'il ne pouvait annoncer l'Evangile seul à ces milliers d'affranchis dispersés à travers l'île. Il choisit donc de faire confiance à des hommes et des femmes du peuple, souvent eux- mêmes anciens esclaves pour devenir catéchistes, conseillers et responsables de communautés.

L'une des grandes intuitions du Père Laval fut de reconnaître les dons de l'Esprit chez des laïcs. Il ne regardait pas d'abord leur niveau d'étude ou leur statut social, mais leur foi, leur fidélité et leur capacité de rejoindre leurs frères et soeurs. Plusieurs des auxiliaires ne savaient ni lire ni écrire, mais ils avaient une vie profondément enracinée dans le Christ. Cette vie de disciples du Christ leur donnait cette grâce de partager avec le Père Laval leurs joies, leurs peines et leurs espérances avec ce peuple que Dieu aime. En écoutant beaucoup les personnes qui venaient à lui, il a su discerner que les missionnaires auprès des pauvres sont les pauvres eux- mêmes. Il forma donc des chrétiens capables d'accompagner les catéchumènes ; les adultes demandant le baptême, de visiter les malades, d'animer la prière, de soutenir les veuves et les prisonniers.

Le Père Laval a discerné que l'Esprit Saint l'appelait à une mission particulière où il a reconnu dans les anciens esclaves un peuple aimé de Dieu et porteur d'une dignité que personne ne peut leur enlever. Son discernement avec d'autres l'a conduit à promouvoir non seulement la conversion des coeurs, mais aussi la réconciliation, la dignité humaine et la fraternité entre les différentes composantes de la société mauricienne. Per Laval inn trouv pli kler dan mission ki li pe viv. Sa bann renkont avek bann auxiliaires laïcs inn sanz so leker e so lavi. Azordi enkor lEgliz pe discerne kouma li pou mett o servis nou pei , kouma lEgliz mett li o servis bann pli pov, bann seki pe sibir linzistis ou discrimination.

Lakaz A inn ekout bann paren ki zott zenfan ou enn missie ou enn madam dan lenfer ladrog ou lalkol. Pou soulaz zott souffrans Lakaz A propoz enn week-end SEL (Solidarité,Epanouissement et Libération) pou aide zott liber zott leker e sorti dan lahonte e laper... En août 2026, monn gagne lazwa zwenn bann frer e ser lezott lEgliz e ossi bann frer et ser de different religions. Nounn gagne lokazion ekout seki pe passe dan nou pei azordi en seki konsern ladrog, nounn partaz kouma sak relizion pe sensiblise bann zenn e rehabilite bann dimounn kinn tombe dan bann adiksyon. A partir sa premye renion enn comite inn zwenn pou discerne ki bann aksyon ki nou kapav viv ensam... Pa bliye kan lEgliz a Maurice et Rodrigues ti viv le Synode de 1997 à 2001, enn bann orientation discernement ki ti fer c'est l'option préférentielle pour les pauvres...

En ouvrant des collèges à Rivière Noire, Petite Rivière, Vieux Grand Port et Goodlands et en faisant de tous nos établissements scolaires, des lieux qui accueillent des enfants et des jeunes avec des intelligences et des capacités diverses, l'Eglise à Maurice s'est engagée dans une éducation qui valorise les intelligences multiples.

Marcher ensemble dans l'Eglise à Maurice, c'est devenir une Eglise qui écoute, qui discerne et qui prend soin. En 2025, dans ma dernière pastorale ; « Eglise à venir : marchons ensemble avec espérance », j'avais proposé qu'il y ait des temps d'écoute en lien avec les jubilés des pauvres, des détenus, des victimes de violence, des personnes âgées et des migrants. Le vicaire épiscopal pour la question sociale, le père Gérard Mongelard a mis en place une équipe pour écouter les cris des pauvres. Nous avons commencé le samedi 24 mai 2025. Ces temps d'écoute ont été des temps forts où ces personnes ont souligné les discriminations vécues, les injustices subies et un appel à les respecter dans leur dignité. Nous avons pu écouter ces parents dont les enfants sont tombés dans l'enfer de la drogue ou de l'alcool et à quel point ils se sentent démunis et en danger dans leurs propres maisons.

Kouma Per Laval, nou pran soin bann pli pov pou konstrir enn sosiete pli zis e fraternel

Les textes bibliques de ce soir nous donnent de découvrir qu'il ne s'agit pas seulement d'écouter le cri des pauvres et discerner la présence du Christ dans les pauvres, mais il y a aussi des actions à mener en vue de relever les faibles et les plus fragiles de notre société mauricienne, agaléenne et chagossienne, rodriguaise, réunionnaise, comorienne, seychelloise et malgache. Le livre d'Isaïe nous le dit en ces mots : «Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas de ton semblable ...»

Le Psaume 145 dir nou ; «Donn manze dimounn ki pe mor defin, liber bann prizonie..Le Segner ouver lizie bann aveg. Redress bann seki pe kourbe , kontan dimounn drwat..Le Segner protez bann etranze. Defann vev e orfelin... Ainsi résonnent ces paroles de l'Evangile "Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ; j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ; j'étais nu, et vous m'avez habillé ; j'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi !" Alors les justes lui répondront : "Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu... ? tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ? tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ? tu étais nu, et nous t'avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?" Et le Roi leur répondra : "Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait."

L'Eglise se met du côté des plus fragiles car Dieu choisit les pauvres. Le Pape Léon XIV explique les raisons qui conduit l'Eglise à faire ce choix : « Le regard miséricordieux et le coeur rempli d'amour, il s'est tourné vers ses créatures, prenant soin de leur condition humaine, et donc de leur pauvreté. C'est précisément pour partager les limites et les fragilités de notre nature humaine qu'Il s'est fait Lui-même pauvre, qu'Il est né dans la chair comme nous, que nous l'avons connu dans la petitesse d'un enfant couché dans une mangeoire et dans l'humiliation extrême de la croix, là où Il a partagé notre pauvreté radicale qui est la mort. Elle entend souligner l'action de Dieu qui est pris de compassion pour la pauvreté et la faiblesse de l'humanité tout entière et qui, voulant relever et inaugurer un Règne de justice, de fraternité et de solidarité, a particulièrement à coeur ceux qui sont discriminés et opprimés, demandant à nous aussi, son Église, un choix décisif et radical en faveur des plus faibles. »

En témoignant de sa proximité avec les pauvres, Dieu en Jésus Christ vient guérir, libérer, sauver et prendre soin des pécheurs et pauvres que nous sommes. La lettre pastorale de mon prédécesseur, le Cardinal Maurice Piat en 1996, avait axé son message sur « Annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres » qui demeure pertinente pour comprendre ce qui anime la mission de l'Eglise aujourd'hui. Ainsi, nous sommes appelés à marcher avec les pauvres, avec les blessés de l'histoire, avec ceux dont la voix est peu entendue. Venir au caveau du Bienheureux Père peut devenir alors un temps pour réveiller notre responsabilité citoyenne et sociale dans l'Eglise et la société.

Cette année durant ce pèlerinage nous avons la joie d'accueillir les évêques des îles de l'Océan Indien où ensemble avec les prêtres, religieux, religieuses et laïcs nous avons écouté les joies, les peines et les espérances des personnes de nos îles. Nous avons discerné les appels de l'Esprit Saint pour mieux prendre soin des personnes surtout les plus fragiles, marginalisés et rejetés. Une telle rencontre inter îles nous apprend à vivre l'accueil, la fraternité et la solidarité.

Kouma Per Laval, nou ekout seki bann dimounn pe viv. Kouma Per Laval, nou discerne pou kompran ki Zezi pe demann nou pou viv dan enn sosiete pli zis e fraternel e kouma Per Laval, nou pran soin bann pli pov pou konstrir enn sosiete pli zis e fraternel. Aujourd'hui la mission du Bienheureux Père Laval continue à travers aussi onze services et ONG qui seront présent jusqu'à minuit. Ces ONG ont pour mission d'écouter, d'accompagner les personnes touchées par le suicide, la toxicomanie, l'alcoolisme, la violence domestique et l'accompagnement des détenus en prison et leur réinsertion dans la société. Demandons au Seigneur la grâce d'écouter, de discerner et de prendre soin à l'exemple du Père Laval pou konstrir ansam enn sosiete pli zis e fraternel. Amen !