Tunisie: Handball - Reprise en plein tumulte

Ainsi donc, le championnat de Tunisie de handball a repris. Il a repris alors que l'équipe nationale junior est allée disputer le championnat d'Afrique. Elle a d'ailleurs remporté son premier match contre le Bénin par un large score. A croire que sa participation aux JM a été une excellente mise en condition d'un ensemble qui s'est bonifié et qui a acquis combativité et expérience.

La reprise du championnat a été discrète et les résultats ont été conformes aux prévisions. Bien entendu, il est impossible de pouvoir jurer de rien alors que tout vient de commencer. Il n'en demeure pas moins que les coulisses continuent de bouillonner et que cette sourde lutte d'influence risque de brouiller les cartes pour l'objectif principal que nous essayons d'atteindre. Revenir au premier plan et réduire l'écart qui nous sépare de l'Égypte qui, elle, joue pour le moment sur une autre planète.

Bien sûr, en sport tout est possible, mais il y a des fondamentaux incontournables. Tels que le rythme et la solidité du collectif qui supposent un long travail de groupe et une application dans l'exécution de ce qui est convenu. Cela commence par l'intensité du travail effectué au niveau des clubs.

Cette première journée a enregistré des scores que les techniciens ne manqueront pas d'analyser.

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Les attaques ont bien carburé, mais les défenses n'ont pas été en reste. C'est, en fait, ce qui nous intéresse le plus, car si la défense marche tout le reste suit.

Résultats (1ère Journée)

À la salle de Jemmal

Handball Club de Jemmal 26-27 Étoile Sportive du Sahel

À la salle Rached Khouaja

Makarem de Mahdia 26-23 Baâth Béni Khiar

À la salle de Hammamet

Association Sportive de Hammamet 32-29 Sporting de Moknine

À la salle de Menzel Témime

Union Sportive de Menzel Témime 21-41 Espérance Sportive de Tunis

À la salle de Téboulba

Aigle Sportif de Téboulba 16-23 Club Africain

À la salle Hédi Khefacha

Menzah Sport - Club de Sakiet Ezzit (reporté)

Classement provisoire Pts J

1. Espérance Sportive de Tunis 3 1

2. Club Africain 3 1

3. Étoile Sportive du Sahel 3 1

4. Makarem de Mahdia 3 1

5. A.Sportive de Hammamet 3 1

6. Handball Club de Jemmal 1 1

7. Sporting de Moknine 1 1

8. Aigle Sportif de Téboulba 1 1

9. Baâth Béni Khiar 1 1

10. U. Sportive de Menzel Témime 1 1

11. Menzah Sport 0 0

12. Club de Sakiet Ezzit 0 0