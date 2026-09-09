Tunisie: L'Étoile accrochée dans son fief par la JSO - La déception au bout

Malgré une deuxième mi-temps mieux maîtrisée avec le but égalisateur, l'ESS a donné l'impression de ne pas pouvoir aller au-delà de cette parité, face au blocus omranais assez solide derrière...

Après un succès face à l'Etoile Sportive de Métlaoui, la deuxième réception consécutive laissait présager le meilleur, à savoir une seconde victoire de rang. Que nenni, les Étoilés se sont contentés d'une parité frustrante, vu la qualité du jeu produit au second half. Un des héros du match, outre Ben Dhiaf notamment sur son but, c'est Ben Hassen qui a de nouveau effacé un but tout fait de la JSO dans le money time. L'abattage de Diarra derrière a été remarquable, a que justifie qu'il a été préféré à Lanquetin. Mais la plupart des Etoiles ont été émoussés par l'enjeu de battre une équipe qui a le vent en poupe. A l'instar du revenant Anan ou des milieux de terrain Abid ou Bouslama moins inspirés que d'habitude.

Mais il faut positiver comme l'a signifié le coach Bracconi et se dire que l'Étoile est invincible à Sousse et reste une équipe prometteuse cette saison, en attendant de jauger de sa valeur hors de ses bases.

Des motifs d'espoir

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Lors de la conférence de presse d'après-match, Christian Bracconi n'a pas mâché ses mots en appelant à ne pas mettre de pression inutile sur les joueurs, en terminant sur une note d'espoir : «Je pense qu'il n'y a pas eu de match. Nous avons dominé toute la partie, de la première à la dernière minute. Nous nous sommes créé beaucoup d'occasions. Nous étions quasiment dans leur camp tout le match.

Et eux, ils ont joué leur va-tout, ils jouaient sur des transitions très rapides, ils nous ont posé pas mal de problèmes. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a fait une belle prestation, avec beaucoup de jeu, varié du reste, avec des combinaisons, des centres, et des joueurs qui se sont beaucoup donnés en deuxième mi-temps pour inverser la tendance. Le résultat est décevant parce que, vu la débauche d'énergie, vu les statistiques, je pense qu'ils vont être assez élevés en notre faveur. Nous méritions mieux, bien sûr, mais, les matchs de football, comme je l'ai déjà dit, il faut les gagner, il faut être efficace dans les deux surfaces. Cette fois-ci, nous n'avons pas été efficaces dans la leur, malgré beaucoup d'efforts, malgré beaucoup de situations, d'occasions. Je suis déçu pour les joueurs, je suis déçu du résultat, mais sinon, je pense qu'il y a une grosse progression, il y a matière à espérer avec cette équipe».

L'Etoile peut se consoler de ne pas avoir pris de carton jaune durant ce match et de ne pas avoir baissé les bras après l'ouverture du score de la JSO qui a mené à la pause. Désormais, il faut se tourner vers ce déplacement, tout sauf une promenade de santé au Chtioui face à l'ASM. Après quoi il y aura une pause de 2 à 3 semaines suite à la trêve internationale et aux échéances interclubs africaines.