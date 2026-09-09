Congo-Kinshasa: Est du pays - Au Nord-Kivu, l'AFC/M23 accentue la pression près des territoires de Masisi et Walikale

Au Nord-Kivu, dans l'est de la RDC, l'AFC/M23 accentue sa pression sur plusieurs axes entre Masisi et Walikale. Au Sud-Kivu, l'armée tente de reprendre des positions dans les hauts plateaux, où le mécanisme de vérification du cessez-le-feu vient pourtant d'effectuer sa première mission. RFI fait le point sur les principaux fronts et sur les dynamiques en cours.

Le front le plus mobile, dans le Nord-Kivu, province de l'Est de la RDC, se situe au sud-ouest de la localité Masisi. Dans le groupement Nyamaboko 1er, l'AFC/M23 affronte principalement les Wazalendo, alliés de l'armée congolaise.

Après la localité de Ngululu, le mouvement a pris celles de Humura et de Kazinga. Cette avancée déplace la pression vers Kyumba et Langira, dans le territoire voisin de Walikale. Ces localités avaient déjà accueilli des familles déplacées venues de Masisi.

Un deuxième axe se dessine, plus au sud, toujours à Masisi. Dans le groupement Ufamandu 1er, l'AFC/M23 contrôle Miko, Kaleta et Remeka. Les Wazalendo tentent de reprendre certaines de ces positions, situées à une quinzaine de kilomètres de Biriko, l'une des premières localités de Walikale sur cet axe.

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Plus au nord, cette fois dans le territoire de Walikale, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les Wazalendo tentent de déloger l'AFC/M23 du mont Tchad, de la colline Kasumba et du village de Kazumba. Des renforts rebelles sont également signalés à Ihula.

Enfin, à l'est de Walikale-centre, l'AFC/M23 renforce ses positions à Kashebere et Kibati, face aux forces gouvernementales présentes sur l'axe Mungazi-Kibua.

La dynamique est donc celle d'une pression simultanée de l'AFC/M23 sur plusieurs parties du territoire de Walikale, mais pas d'une progression unique et continue. L'armée et les Wazalendo mènent des contre-offensives, et le contrôle de plusieurs localités reste instable.

Des combats malgré le mécanisme de vérification du cessez-le-feu

Plus au sud, dans les hauts plateaux du Sud-Kivu, les combats se déroulent dans les territoires de Fizi, Uvira et Mwenga. Les FARDC et les Wazalendo y affrontent l'AFC/M23 et ses alliés Twirwaneho. L'armée affirme avoir repris plusieurs localités, tandis que les combattants adverses maintiennent notamment leur position à Point Zéro.

C'est dans ce même espace des hauts plateaux que le mécanisme de vérification du cessez-le-feu a mené sa première mission, le 24 août, à Minembwe, mais son déploiement n'a pas fait taire les armes.

Pour les civils, la principale tendance est celle de déplacements successifs. Des familles parties de Masisi vers Walikale doivent fuir une seconde fois. Des villages d'accueil se vident à leur tour et plusieurs écoles restent fermées, une semaine après la rentrée.