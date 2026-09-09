Tunisie: ST - Après les débuts poussifs en championnat - L'impératif de monter en régime

Après avoir accusé un retard à l'allumage, le Stade Tunisien devra prendre son envol à l'épreuve du Club Africain, le jeudi 17 septembre.

Le ST a, donc, connu une entame de saison poussive avec une parité contre le CSS au Bardo et une défaite à Monastir face à l'USM. Sur ces deux rencontres, si l'on peut faire des reproches au onze à de Tozé Marreco, l'on ne peut toutefois critiquer de manière excessive une équipe qui a évolué face à de solides oppositions. Hasard du calendrier d'ailleurs, le Stade croisera le CA après le CSS et l'USM, ce qui ne laisse pas forcément le temps à l'équipe de roder davantage son jeu avant d'affronter des cadors. Cependant, le pedigree des adversaires n'explique pas tout jusque-là. L'on note en marge de l'entrée en lice stadiste, des débuts marqués par un manque de repères collectifs et des adaptations tactiques complexes avec un coach qui chercherait encore le plan de jeu qui sied à son équipe. Ce faisant, les facteurs des débuts délicats du ST sont nombreux. Primo, quelques mouvements de joueurs en ce mercato ont, à vrai dire, perturbé la cohésion initiale.

Le changement d'entraîneur aussi fait forcément son effet puisqu'il est question là d'adaptation à une nouvelle conception de jeu qui demande du temps aux joueurs. Et puis, en préambule de la compétition officielle, logiquement le manque de rythme agit sur l'équipe car les matchs de préparation ne reflètent pas toujours l'intensité du championnat.

Former le bon alliage à l'entrejeu

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L'entrée en matière stadiste est donc jusque-là compliquée, et ce, même si les répétitions furent prometteuses en préparation. Sans imagination offensive face au CSS et fébriles derrière contre l'USM, le Stade a semblé encore en rodage, manquant d'impact et de fluidité dans le jeu. Nous n'irons cependant pas à dire qu'il n'y a rien à retirer des deux dernières prestations des coéquipiers de Ben Youssef, mais l'équipe semble encore à la recherche d'un fond de jeu et d'un cachet propre, alors qu'au même moment, le schéma de jeu du coach Portugais semble trop lisible pour l'adversaire surtout lors de la rencontre du Hédi Ennaifer face au CSS.

Aujourd'hui, le Stade dispose d'une pléiade de joueurs intéressants au niveau des trois compartiments de jeu mais seul un choix optimal du onze rentrant permettrait à l'équipe de progresser. En défense, avec la présence des Hazem Khemiri, Mounir Jelassi, Skander Sghaier, Wissem Chaouali, Raed Derbali, Hedi Khalfa et Aziz Saihi, il y a moyen de composer un quatuor complémentaire et hermétique. Au milieu, entre Mam Thioum, Boubaker Camara, Yussuf Touré, et Rafaeddine Riahi, le staff technique se doit de former l'alliage par lequel transiterait le ballon vers Ben Youssef, Saâfi, Ndiaye, Ouerghemi, Baraket Hmidi et autre Amine Khemissi. En clair, le technicien stadiste dispose d'un peu moins de 10 jours pour corriger ce qui doit l'être afin de performer face au CA, jeudi 17 septembre. Bref, après avoir accusé un retard à l'allumage, le Stade doit maintenant prendre son envol au révélateur du tenant clubiste.