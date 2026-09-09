Afrique: Tabagisme passif - Une exposition en forte hausse sur le continent, des lois encore trop peu appliquées

Plus de cinq millions de cas d'infections respiratoires chez les enfants en une seule année : c'est l'un des constats d'une vaste étude sur le tabagisme passif publiée mardi dans The Lancet Public Health. Cette exposition aurait aussi provoqué plus d'un million et demi de décès prématurés en 2023. Et si elle recule dans une grande partie du monde, l'exposition au tabagisme passif augmente fortement en Afrique. Des lois antitabac encore trop peu appliquées sont notamment mises en cause.

C'est en Afrique subsaharienne, mais aussi en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, que l'exposition au tabagisme passif augmente le plus fortement. Plusieurs pays africains ont pourtant adopté des interdictions de fumer dans les lieux publics.

Le principal problème, c'est leur application, explique Emmanuelle Béguinot, directrice du Comité national contre le tabagisme. « Il y a pas mal de lieux où normalement il est interdit de fumer et, en fait, cette mesure n'est pas respectée, tout simplement parce qu'il n'y a pas de contrôles effectués par les corps de contrôle désignés, précise-t-elle. Et donc il n'y a pas de sanction et donc il y a un relâchement qui s'opère. »

Un lobby « très puissant »

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Les premières victimes de ces protections insuffisantes sont les femmes et les enfants, exposés dans les lieux publics comme à l'intérieur des foyers. Et lorsque les États africains tentent de durcir leurs politiques, ils font face à un autre obstacle : la puissance de l'industrie du tabac.

« Ils sont confrontés à un lobby du tabac très très puissant, qui interfère tout le temps pour affaiblir les politiques publiques. En Afrique, ils manient beaucoup la menace du contentieux, des fois il y a des problèmes au niveau des gouvernements dans les équipes des ministères de la santé. Des fois, ils n'ont pas de ressources humaines, de juristes qui puissent finalement répondre à ces menaces », ajoute Emmanuelle Béguinot.

Des pays comme le Kenya, le Burkina Faso ou le Sénégal tentent néanmoins d'avancer, soutenus par une société civile active. Mais adopter des lois ne suffit pas : pour Emmanuelle Béguinot, l'urgence est désormais de les faire réellement appliquer, à travers des contrôles et des sanctions.