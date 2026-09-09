Madagascar: L'épouse du colonel Patrick Rakotomamonjy dénonce ses conditions de détention

À Madagascar, il a un temps été l'un des visages de la contestation contre l'ancien régime. Depuis le 16 avril, le colonel Patrick Rakotomamonjy est détenu dans la prison de haute sécurité de Tsiafahy. Il est poursuivi pour tentative d'assassinat visant le président du mouvement Refondation, Michaël Randrianirina, et projet de coup d'État. Depuis fin août, une nouvelle polémique agite ce dossier, celle de ses conditions de détention.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l'épouse du colonel Rakotomamonjy accuse directement les autorités de mauvais traitements envers son mari.

Le docteur Minohasina affirme ne plus pouvoir lui rendre visite depuis le 23 août et s'inquiète pour sa santé. Elle réclame son évacuation sanitaire vers un hôpital militaire, et affirme que ses jours sont en danger. « Je qualifie cette situation de détention comme une torture, dont l'objectif de ceux qui ont donné l'ordre, c'est de l'éliminer », explique-t-elle.

Détenu dans l'attente de son procès

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Contactée par RFI, la ministre de la Justice de Madagascar, Fanirisoa Ernaivo, livre une tout autre version. Selon elle, le colonel fait désormais l'objet de nouvelles poursuites pour tentative d'évasion et projet d'incendie de la prison de Tsiafahy. Un téléphone introduit clandestinement lui aurait permis de préparer ce plan.

C'est dans ce cadre, affirme la ministre, que les visites ont été restreintes et non sur ordre de son ministère. Il ne s'agit ni de torture ni d'une décision politique, ajoute-t-elle, mais des conséquences d'une infraction commise en détention. Une enquête sur cette tentative d'évasion est actuellement en cours.

Le colonel Patrick Rakotomamonjy, lui, reste détenu dans l'attente de son procès pour tentative d'assassinat et projet de coup d'État. Éphémère directeur du « Bureau des doléances » de novembre 2025 à janvier 2026, un organe placé auprès de la présidence, il a été arrêté en avril 2026, quelques semaines après la diffusion d'une vidéo dans la quelle il portait des accusations de corruption contre le régime de transition. Il y affirmait avoir été témoin de pratiques douteuses.