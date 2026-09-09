Centrafrique: Hilaire Momi, meilleur buteur de l'histoire des Fauves, pourrait battre en retraite

Figure emblématique du football centrafricain, Hilaire Momi revient discrètement sur les terrains de Bangui. L'ex-serial buteur, passé par le Cameroun, la France et le Maroc, veut désormais mettre son expérience au service des jeunes en embrassant la carrière d'entraîneur.

Ce matin-là, sur le terrain de Lakouanga, Hilaire Momi, meilleur buteur de l'histoire des Fauves, avec une vingtaine de réalisations sous le maillot national, entame une séance d'entraînement individuel. À 37 ans, Hilaire Momi est aujourd'hui de retour en Centrafrique. Sans club.

Plusieurs fois meilleur buteur du championnat national avec Sica Sport et DFC8, ce renard des surfaces remporte la Coupe de la CEMAC en 2009 avec les Fauves du Bas-Oubangui, avant de terminer vice-champion en 2011 au Cameroun. « J'ai été meilleur buteur de cette édition de la Coupe CEMAC. Recruté par Coton Sport de Garoua, j'ai été successivement deux fois meilleur buteur du championnat avec 16 et 19 buts. »

Une finale de la Ligue des champions africaine

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Deux fois champion du Cameroun, il dispute une finale de la Ligue des champions africaine avec Coton Sport de Garoua. Convoité par Lille et l'AS Monaco, Hilaire Momi rejoint finalement Le Mans, en France. « Au FC Le Mans, j'étais le meilleur buteur du club. À cette période, je brillais également avec la sélection. Le match qui m'a le plus marqué, c'était contre l'Égypte, à Alexandrie, en 2012, lors des éliminatoires de la CAN. J'ai marqué deux buts et la Centrafrique a battu l'Égypte 3-2. »

En 2015, Hilaire Momi signe au Raja Casablanca. Mais une succession de blessures et des différends avec la Fédération l'éloignent des terrains pendant un an. « J'étais blessé avec la sélection, et la Fédération avait refusé de me soigner. De retour au Maroc, j'ai eu des problèmes avec mon club. J'ai traversé une année difficile. J'ai finalement rejoint le Stade malien, puis l'Union de Douala. »

Formé à Bangui et fort de plus de vingt ans de carrière, Hilaire Momi est aujourd'hui donc sans club. À 37 ans, il n'a pas encore annoncé sa retraite. Mais déjà, il prépare l'après-carrière et se projette vers une nouvelle aventure : celle d'entraîneur.