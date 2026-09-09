Ile Maurice: Aruna Pulton - «En stérilisant un mâle et une femelle, on évite la naissance de 67 000 chiots en six ans»

interview

Présidente de l'association The Neuter Warriors, Aruna Pulton annonce une prochaine campagne de stérilisation des chiens et des chats, prévue à Coromandel. Une action qui sera rendue possible grâce aux donations des citoyens et des entreprises collectées actuellement sur SmallStepMatters.org. L'appel est lancé !

Comment est née cette mobilisation en faveur des chiens et des chats errants ?

À l'époque du Covid, j'avais lancé un appel sur Facebook pour rassembler les défenseurs de la cause animale dans la région de Beau-Bassin-Rose-Hill, car j'étais alarmée par le nombre de chiens errants. Une trentaine de personnes se sont manifestées et nous avons pu organiser six campagnes de stérilisation, avant même d'être officiellement enregistrés comme association. Aujourd'hui, nous sommes une douzaine de membres très actifs. Par exemple, nous nourrissons les chiens dans différentes régions : Chebel, Barkly, Tribeca, sur une base quotidienne, grâce à la contribution personnelle de nos membres.

Au niveau de la stérilisation, quel est votre bilan ?

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Nous sommes parvenus à stériliser environ 700 animaux depuis nos débuts, avec un ratio de 60 % de chiens et 40 % de chats. En moyenne, une campagne permet de toucher 50 animaux sur une seule journée, et lors de notre dernière session, nous avons même atteint le chiffre de 70.

Qu'en est-il des statistiques concernant les animaux errants à Maurice ?

La dernière statistique dont je dispose date de 2013, faisant état de 300 000 chiens. Autant dire qu'inévitablement, ce chiffre est obsolète. Du côté des chats, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de comptage.

On ne réalise pas que la prolifération des animaux errants et leur état (malnutrition, maladies, blessures...) ont un effet négatif sur l'image du pays, notamment auprès des touristes et des étrangers qui vivent à Maurice. Et au-delà de cela, le degré de bienveillance envers les animaux est un signe du degré d'empathie des citoyens d'une nation. On s'interroge aujourd'hui beaucoup sur l'omniprésence de la violence au sein de la société mauricienne et le manque de bienveillance entre concitoyens.

Par exemple, s'il y a un cas de violence envers un animal dans une cour, est-ce que les voisins ou les autorités prendraient le cas au sérieux ? Or, cela peut être un signe d'alerte de la présence d'un individu violent au sein d'un foyer. Si un chien n'est pas épargné par la maltraitance, qu'en est-il de la violence à l'encontre de l'épouse ou des enfants ? La question de la violence touche différentes sphères de la société, comme un puzzle de pièces imbriquées.

Pour vous, l'empathie et la bienveillance envers les animaux s'enseignent dès l'enfance, d'où vos programmes destinés à la jeunesse ?

Oui, une aile de l'association souhaite se consacrer en particulier à la sensibilisation à la bientraitance animale. Nous sommes déjà intervenus à West Coast International School, à l'Université des Mascareignes, à l'Université de Maurice... Et nous réfléchissons également au potentiel que représenterait la présence des animaux dans le secteur de la réhabilitation, auprès des jeunes en conflit avec la loi ou des adultes détenus.

Si une entreprise était prête à vous soutenir, vous pourriez envisager de mener des campagnes de sensibilisation ou de stérilisation dans des zones géographiques précises ?

Effectivement. Pour l'instant, faute de moyens financiers suffisants pour rayonner au niveau national, nous nous sommes surtout concentrés sur la région de Beau-Bassin-Rose-Hill et les environs. Mais nous sommes prêts à aller plus loin. Pour la prochaine journée de stérilisation, nous allons cibler Coromandel, avec une campagne de levée de fonds menée sur www.smallstepmatters.org d'un montant de Rs 84 500.

Notre objectif : toucher les animaux errants et ceux des familles vulnérables, qui n'ont pas les moyens d'offrir une stérilisation à leurs animaux domestiques. Dans les frais de la campagne Small Step Matters, nous incluons les services vétérinaires, les pet taxi professionnels, le dédommagement des dog catchers... C'est une activité rémunérée puisqu'elle comporte beaucoup de risques et nécessite beaucoup de patience ! Certains dog catchers commencent leur tournée la veille de la journée de sensibilisation.

Vous «marquez» les animaux que vous stérilisez ?

Oui, car autant que possible, nous ne voulons pas gaspiller des ressources en opérant deux fois le même animal. Nous procédons à une mini entaille sur l'oreille des chats et des chiens dans une partie dénervée pour que cela soit indolore, ou nous procédons à un tatouage sur le ventre. Je souligne que nous préconisons aussi la stérilisation des mâles, pas seulement des femelles.

Concernant la stérilisation, vous faites parfois face à des réserves du public ?

Oui, par exemple pour des raisons religieuses. Pour certains, c'est un péché de stériliser des animaux. Mais ce qui est un plus grand péché à mon sens, c'est de jeter une portée à la poubelle dans un sac en plastique... Il faut faire la part des choses. La reproduction des animaux est exponentielle. En stérilisant un mâle et une femelle, on évite la naissance de 67 000 chiots en six ans si l'on observe la pyramide de la reproduction ! Ce chiffre est impressionnant, même si tous les petits ne survivront pas, notamment à cause des maladies. Heureusement, à ce jour, Maurice n'est pas concerné par la rage. Mais d'autres pathologies sévissent : la gale, la parvovirose (PVS, gastro-entérite sévère)... Et pour les chats, la cat flu et le virus de la panleucopénie féline (le typhus du chat).

Stériliser des animaux, c'est aussi éviter une vie de misère à des portées non souhaitées. Notre association n'a pas pour vocation centrale de faire des sauvetages, car nous n'avons pas de refuge, mais quand nous récupérons une portée abandonnée, c'est un travail considérable de les nourrir toutes les trois heures, comme des bébés, de leur masser le ventre pour les aider à faire leurs besoins... Autant d'énergie que nous pourrions canaliser vers d'autres projets.

Notre île Maurice devrait être aussi un paradis pour les animaux !

La prolifération des animaux errants est l'un des grands défis auxquels Maurice fait face. C'est pourquoi l'association The Neuter Warriors organise des campagnes de stérilisation pour les chiens et chats de rue, ainsi que ceux des familles à faibles revenus.

Pour le bien de nos boules de poils, soutenez la campagne sur Small Step Matters : https://www.smallstepmatters.org/projets/sterilisons-nos-animauxsauvons-des-vies/

Comment soutenir l'association The Neuter Warriors ?

· Par juice : Small Step Matters est accessible facilement via Pay a Merchant. Merci de spécifier un mot clé comme référence avec le virement : NW

· Numéro de compte MCB - Small Step Matters : 000444289887. Référence : NW

· Numéro de compte IBAN pour les donations depuis l'étranger : MU59MCBL0944000444289887000

· Pour les contributions CSR, contact : [email protected]

Chaque roupie compte pour stériliser davantage de chiens et de chats et lutter contre la prolifération exponentielle des animaux errants et les risques de maladies.