Afrique Centrale: Le Président Félix Tshisekedi est arrivé à Zanzibar pour une visite de réconfort et à son homologue Samia Suluhu Hassan

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, est arrivé ce mardi à Zanzibar, en République-Unie de Tanzanie. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'une visite de compassion et de réconfort à son homologue tanzanienne, Dr Samia Suluhu Hassan, durement affectée par la disparition de son époux, M. Hafidh Ameir Hassan.

Dès son arrivée, le couple présidentiel s'est rendu à la résidence familiale de Kizimkazi, située à une soixantaine de kilomètres du centre-ville de Zanzibar, pour s'incliner devant la mémoire de l'illustre disparu.

Au nom du peuple congolais et en leur nom propre, le Chef de l'État et son épouse ont exprimé leurs condoléances les plus attristées à la Présidente, à ses enfants, à toute la famille éprouvée, ainsi qu'à la nation tanzanienne.

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi a assuré son homologue de la pleine solidarité et de la profonde sympathie de la République démocratique du Congo.

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Au-delà du recueillement, ce déplacement témoigne de la grande proximité entre les deux dirigeants et réaffirme les liens historiques de fraternité et de coopération qui unissent la RDC et la Tanzanie.

Décédé le lundi 7 septembre 2026 à Zanzibar à l'âge de 76 ans, Hafidh Ameir Hassan était agronome de formation et ancien haut fonctionnaire. Homme de l'ombre, il était particulièrement reconnu pour sa discrétion.