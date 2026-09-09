Ile Maurice: Yugesh Bundhoo remporte le «Best Leadership Prize»

Yugesh Bundhoo, 37 ans, Lead Prisons Officer et Country Director de l'organisation non gouvernementale Global Peace Chain, a remporté le Best Leadership Prize lors de la Youth Leadership Certification Cambridge 2026, organisée par le Global Business Symposium du 1eᣴ au 5 septembre à Cambridge, au Royaume-Uni. L'événement a réuni plus de 100 délégués issus de plus de 50 pays.

Le thème de cette septième édition, Mastering the art of stable leadership, a mis l'accent sur la stabilité, la résilience et l'intelligence émotionnelle des dirigeants face aux mutations technologiques et sociales. La distinction récompense des qualités humaines plutôt qu'un simple titre : adaptabilité, communication et sens des responsabilités.

Fort de 15 années de service dans l'administration pénitentiaire, Yugesh Bundhoo a été promu Lead Prisons Officer le 19 août 2026. Son engagement auprès de Global Peace Chain complète ce parcours professionnel.

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«Le leadership ne se résume pas à occuper une position d'autorité. Il consiste aussi à rester maître de soi sous pression, à écouter les autres et à prendre des décisions responsables», résume-t-il. Le programme combinait apprentissages théoriques et simulations pratiques autour du leadership, de la gestion organisationnelle et du développement des affaires, avec des ateliers sur l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat durable et le travail hybride.

Pour Yugesh Bundhoo, cette distinction met en lumière une perspective mauricienne sur la scène internationale et rappelle aux jeunes qu'un métier exigeant n'exclut ni l'engagement civique ni les ambitions internationales.