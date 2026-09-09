Algérie: Le président de la République préside une réunion sur l'avancement des travaux de transformation de la caserne militaire dans le désert du Tanezrouft en une prison pour barons de la drogue

8 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mardi, une réunion consacrée à l'état d'avancement des travaux de transformation de la caserne militaire dans le désert du Tanezrouft en une prison pour barons de la drogue et narcotrafiquants, ainsi qu'aux modalités de sa réception en vue de son placement sous la tutelle du ministère de la Justice et de sa mise en service, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion de travail à laquelle ont pris part le Général d'Armée Saïd

Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), M. Lotfi Boudjemaa, ministre de la Justice, garde des Sceaux, des officiers supérieurs de l'ANP et le Directeur général de l'Administration pénitentiaire.

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La réunion a été consacrée à l'état d'avancement des travaux de transformation de la caserne militaire dans le désert du Tanezrouft en une prison pour barons de la drogue et narcotrafiquants, ainsi qu'aux modalités de sa réception en vue de son placement sous la tutelle du ministère de la Justice et de sa mise en service", lit-on dans le communiqué.

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