Algérie: Lancement la semaine prochaine des travaux de réalisation d'une centrale électrique à Tamanrasset

ALGER — Les travaux de réalisation d'une centrale électrique dans la région de Tit (Tamanrasset) débuteront la semaine prochaine, a annoncé le ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, lors d'une réunion qu'il a présidée, mardi, sur les préparatifs de ce projet qui vise à renforcer la sécurité énergétique dans les wilayas du Sud.

M. Adjal a insisté, lors de cette réunion tenue au siège du ministère, sur l'impératif de parachever les différentes dispositions techniques et administratives liées au projet, soulignant l'importance de respecter les délais fixés, indique un communiqué du ministère.

La réunion a permis de passer en revue l'état d'avancement des préparatifs de ce projet, qui "revêt une importance stratégique dans le renforcement de la sécurité énergétique dans la région et l'augmentation des capacités de production d'électricité", et qui a vocation à "contribuer à l'amélioration de la fiabilité de l'approvisionnement", précise la même source.

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Le projet s'inscrit dans le cadre du programme visant à renforcer et à élargir l'infrastructure énergétique, à augmenter les capacités de production d'électricité et à assurer un approvisionnement stable et fiable en énergie, répondant aux exigences du développement socioéconomique à Tamanrasset et dans les autres wilayas du Sud, conclut le communiqué.