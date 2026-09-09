Algérie: Compagnies aériennes opérant au pays - Le ministère des Finances rassure sur le transfert des recettes

ALGER — Le ministère des Finances a rassuré, mardi, les compagnies aériennes internationales opérant en Algérie, quant à la "disponibilité et à la célérité" des dispositifs permettant le transfert à l'étranger des recettes issues de leurs activités sur le territoire national.

A cet effet, "toute demande de transfert régulièrement constituée et déposée auprès de l'établissement bancaire concerné est traitée dans un délai n'excédant pas vingt-quatre (24) heures", a assuré le ministère dans un communiqué.

Toute compagnie aérienne internationale qui rencontrerait une difficulté dans le traitement de ses opérations de transfert est invitée à prendre contact, par téléphone ou via l'adresse électronique dédiée, afin que sa situation soit examinée et traitée dans les meilleurs délais, ajoute le ministère.

Le ministère des Finances "demeure pleinement mobilisé, en coordination avec les établissements bancaires et les parties concernées, pour assurer la bonne exécution de ces opérations et veiller au règlement diligent de toute difficulté qui pourrait être signalée", selon le communiqué.