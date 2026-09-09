Algérie: Belmehdi préside une réunion consacrée au suivi du programme d'action annuel du secteur

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a présidé, mardi, une réunion consacrée à l'évaluation de la mise en oeuvre du programme annuel du secteur durant les huit premiers mois de l'année 2026 et à l'établissement du programme de travail pour le reste de l'année en cours, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, tenue en présence des cadre de l'administration centrale et des Directeurs généraux des établissements sous tutelle, le ministre a suivi des exposés et des rapports portant sur le bilan des opérations et programmes réalisés, l'état d'avancement des activités et projets prévus, ainsi que sur les mesures prises pour parachever le reste du programme annuel.

A cet égard, le ministre a salué les résultats enregistrés au cours des derniers mois, soulignant qu'ils "reflètent le niveau d'engagement et le sens de la responsabilité dans l'accomplissement des missions".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après s'être félicité de la distinction des récitants du Saint Coran algériens ayant décroché les premières places lors des concours coraniques internationaux et du niveau atteint par l'Algérie dans ces fora, le ministre a souligné que ces résultats "témoignent de l'attention portée par l'Etat au Saint Coran et à ses récitants".

Dans ce contexte, le ministre a instruit à l'effet de "poursuivre les efforts de formation et d'accompagnement au profit des étudiants et des récitants du Saint Coran, de manière à renforcer leurs capacités et à préserver le niveau d'excellence atteint", soulignant que "la formation est le fondement de la réussite et le gage de sa pérennité".

S'agissant du reste du programme annuel, M. Belmehdi a souligné la nécessité de "redoubler d'efforts et de réunir les conditions matérielles, organisationnelles et humaines nécessaires à la réussite des prochaines échéances, notamment la Journée nationale de l'imam et le Colloque international sur le rite malékite".

Il a également donné des orientations pour assurer "une préparation rigoureuse et anticipée du lancement du Prix d'Algérie de la biographie du Prophète El Khalida, institué par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par décret présidentiel, afin de lui garantir un lancement digne de son rang et de ses objectifs".

Au terme de la réunion, le ministre a insisté sur "la nécessité de renforcer le niveau de préparation, d'améliorer la coordination et le suivi durant la prochaine étape, d'accélérer le rythme de réalisation des opérations et programmes restants et de palier, en temps opportun, les lacunes constatées", relevant que "la prochaine étape exige de tous de poursuivre le travail avec rigueur, discipline et esprit d'initiative, et de traduire les programmes établis en résultats concrets à même de renforcer la performance du secteur et de répondre aux besoins du citoyen", conclut le communiqué.