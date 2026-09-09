Algérie: Skikda - Des arrêtés d'attribution d'aides en nature aux agriculteurs sinistrés par les incendies

SKIKDA — L'opération de remise des arrêtés d'attribution d'aides en nature au profit des agriculteurs sinistrés, suite aux incendies de forêts et de récoltes enregistrés dernièrement, se poursuit dans la wilaya de Skikda, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.

La même source a précisé que les opérations de dédommagement des agriculteurs pour les dégâts enregistrés, quel qu'en soit le volume, concrétisent les décisions des autorités supérieures du pays d'accélérer les actions de prise en charge des sinistrés de ces incendies.

A rappeler que la commission de wilaya chargée du recensement des dégâts a procédé aux constations de terrain et au recensement précis sur l'ensemble des zones sinistrées, suite à quoi la liste des agriculteurs concernés et des dégâts a été établie.

D'autre part, l'opération de remise des appareils électroménagers (climatiseurs, réfrigérateurs et autres) se poursuit dans la wilaya de Skikda au profit des citoyens dont les habitations ont été touchées par les récents incendies, a-t-on indiqué en précisant que ces appareils constituent un don du Croissant rouge algérien.