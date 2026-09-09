Algérie: Skikda - Des arrêtés d'attribution d'aides en nature aux agriculteurs sinistrés par les incendies

8 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

SKIKDA — L'opération de remise des arrêtés d'attribution d'aides en nature au profit des agriculteurs sinistrés, suite aux incendies de forêts et de récoltes enregistrés dernièrement, se poursuit dans la wilaya de Skikda, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.

La même source a précisé que les opérations de dédommagement des agriculteurs pour les dégâts enregistrés, quel qu'en soit le volume, concrétisent les décisions des autorités supérieures du pays d'accélérer les actions de prise en charge des sinistrés de ces incendies.

A rappeler que la commission de wilaya chargée du recensement des dégâts a procédé aux constations de terrain et au recensement précis sur l'ensemble des zones sinistrées, suite à quoi la liste des agriculteurs concernés et des dégâts a été établie.

D'autre part, l'opération de remise des appareils électroménagers (climatiseurs, réfrigérateurs et autres) se poursuit dans la wilaya de Skikda au profit des citoyens dont les habitations ont été touchées par les récents incendies, a-t-on indiqué en précisant que ces appareils constituent un don du Croissant rouge algérien.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.