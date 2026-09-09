Algérie: Incendies - Début de la remise des décisions d'aide aux sinistrés ayant perdu du mobilier à Tizi-Ouzou

TIZI OUZOU — L'opération de remise des décisions d'aide aux sinistrés ayant perdu du mobilier et des appareils électroménagers durant les récents feux de forêt ayant affecté plusieurs communes de la wilaya de Tizi-Ouzou a débuté mardi, ont indiqué les services de la wilaya dans un communiqué.

La même source a indiqué que le wali de Tizi-Ouzou Aboubakr Essedik Boucetta "informe les citoyens recensés par les commissions locales à travers les communes, dont les biens personnels (meubles et appareils électroménagers) ont été endommagés par les incendies, qu'ils sont invités à se rapprocher des services de leurs daïras de résidence respectives en vue de récupérer leur décision d'aide".

Les citoyens concernées par l'opération de distribution de ces décisions d'aide, doivent se munir d'un chèque postal ou bancaire, a-t-on précisé.

Cette démarche vise à leur permettre de retirer leurs décisions d'octroi de l'aide financière accordée par l'Etat, comme ça été le cas pour l'opération d'indemnisation des personnes dont les habitations ont été endommagées durant ces incendies, lancée lundi, rappelle-t-on.