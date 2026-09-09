Sénégal: Panier de la ménagère - Le gouvernement mise sur des contrats-programmes avec le secteur privé

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a annoncé, ce mardi 08 septembre 2026, une nouvelle approche pour réduire le coût du panier de la ménagère au Sénégal. L'exécutif entend s'appuyer sur des contrats-programmes par filière, associant l'État et les acteurs privés, afin de bâtir une réponse durable à la cherté de la vie.

S'exprimant devant l'Assemblée nationale à l'occasion de sa Déclaration de politique générale (DPG), le chef du gouvernement a expliqué que ces contrats permettront d'abord d'identifier précisément les dysfonctionnements du secteur, avant de déboucher sur une feuille de route à moyen terme. « Mon gouvernement s'engage à prendre à bras le corps cette situation à travers des contrats-programmes filières Etat-Secteur privé afin de diagnostiquer, dans ses moindres détails, les failles et de proposer une stratégie à moyen terme », assure-t-il.

Selon lui, le panier de la ménagère réagit fortement aux fluctuations des prix, car plusieurs produits de grande consommation y occupent une place importante : céréales brutes, pain, viande, poissons frais, huiles, sucre, légumes frais et lait.

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Le Premier ministre a souligné que cette vulnérabilité s'accentue pendant l'hivernage, période où la viande, les produits de la pêche et les légumes frais deviennent particulièrement sensibles aux variations de prix, alors même que ces denrées sont, en grande partie, produites et écoulées localement. « Cette situation est exacerbée durant la saison des pluies pour la viande, les produits halieutiques et les légumes frais. Tous ces produits sont cultivables, cultivés et commercialisés au Sénégal ».

Pour remédier à la situation, il a annoncé des mesures concrètes, notamment le renforcement des capacités de stockage et une intensification des contrôles sur l'ensemble du territoire national.