Sénégal: 'Nous ne pouvons pas vivre en autarcie', soutient le Premier ministre

Dakar — Le Sénégal ne peut pas vivre en autarcie à cause de ses difficultés économiques et financières, a soutenu le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, mardi, à Dakar, estimant que le pays a besoin du Fonds monétaire international (FMI) et d'autres partenaires étrangers.

"Nous ne pouvons pas vivre en autarcie", a dit M. Lo en présentant aux députés la politique que le gouvernement veut mener dans les prochaines années.

"Il faut trouver une solution" à l'endettement très élevé du Sénégal, a-t-il affirmé.

Ahmadou Al Aminou Lo pense qu"'il faut [éviter] la mauvaise perception que l'on a du FMI", d'autant plus que les pays financièrement en difficulté se tournent souvent vers cette institution pour financer leur économie.

"Nous nous sommes appauvris en 2025. Ce sera le cas en 2026 et les années à venir. Nous devons préserver les liens avec la communauté internationale", a argué le Premier ministre.