Sénégal: Le Premier ministre annonce la livraison de l'hôpital Le Dantec en avril 2027

Dakar — L'hôpital Aristide Le Dantec, à Dakar, en reconstruction depuis 2022 dans le cadre du renforcement du plateau technique et de l'offre de soins au Sénégal, sera livré en avril 2027, a annoncé, mardi, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou.

L'hôpital le Dantec, établissement public de santé de 1 200 agents a été fermé en août 2022 pour des travaux de réhabilitation en raison de sa vétusté.

Les services de l'hôpital et le personnel soignant ont été redéployés dans une vingtaine de structures de santé.

Dans sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement a également annoncé la construction de quatre hôpitaux régionaux de niveau 3, d'une capacité de 350 lits chacun, à Saint-Louis, Ziguinchor, Mbour et Kaolack.

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Des manifestations d'intérêt ont été reçues pour l'ensemble de ces projets, a précisé le Premier ministre, ajoutant que des offres de financement sont déjà disponibles.

La réalisation de ces infrastructures se fera dans le cadre de partenariats public-privé (PPP), a-t-il indiqué, précisant qu"'il s'agira des premiers partenariats public-privé à grande échelle dans le secteur de la santé".

Selon lui, le programme hospitalier régional et la mise à niveau des plateaux techniques doivent permettre au Sénégal de se rapprocher des standards de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Premier ministre a souligné l'importance de ces investissements au regard de la situation actuelle du pays, qui compte "un lit d'hôpital général pour près de 2 600 habitants et un lit de réanimation pour 147 000 habitants".

La construction des quatre hôpitaux régionaux de niveau 3 a ainsi été érigée en "priorité stratégique", a-t-il affirmé.

Ces nouvelles infrastructures doivent contribuer à améliorer la répartition de l'offre de soins sur le territoire national, a ajouté le Premier ministre, soulignant avoir relevé une forte concentration des infrastructures sanitaires à Dakar.

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a par ailleurs réaffirmé l'ambition de renforcer la couverture sanitaire universelle, l'assurance maladie et la digitalisation du système de santé, notamment à travers la généralisation du dossier patient informatisé.