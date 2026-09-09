Sénégal: Un million de ménages vulnérables ciblés par le nouveau dispositif de protection sociale

Dakar — Le gouvernement veut renforcer la protection sociale et agir sur les principaux postes de consommation des ménages, avec l'objectif annoncé de porter à un million le nombre de ménages vulnérables bénéficiant d'un socle de protection sociale à partir de 2027.

"Nous allons porter à un million le nombre de ménages vulnérables bénéficiant d'un socle de protection sociale à partir de 2027" , a déclaré le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo lors de sa Déclaration de politique générale devant les députés.

Selon le Premier ministre, le Sénégal compte environ un million de ménages vulnérables, alors que seuls 350 000 seraient actuellement couverts par les mécanismes existants.

L'exécutif , dit-il, entend ainsi résorber ce déficit de couverture et mieux cibler les aides publiques, notamment, à travers une "réorientation des subventions vers les populations les plus nécessiteuses".

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L'enveloppe consacrée aux subventions devrait passer, selon les chiffres avancés dans la déclaration de politique générale, "de 70 milliards de francs CFA cette année à 140 milliards FCFA l'année prochaine".

Le Premier ministre a également annoncé le paiement, "dès septembre", des arriérés de bourses de sécurité familiale.

Sur le front du pouvoir d'achat, le gouvernement mise parallèlement sur la souveraineté alimentaire, avec le principe de "produire ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons".

Les efforts devront notamment porter sur les produits qui pèsent fortement dans le panier des ménages, parmi lesquels le pain, la viande, le poisson, les huiles, les légumes frais et le lait.

Pour réduire la volatilité des prix, le gouvernement compte renforcer les capacités de stockage et les contrôles tout au long des chaînes de production et de commercialisation.

Le Premier ministre a toutefois reconnu que "la maîtrise durable des prix passe d'abord par une augmentation de la production nationale et une meilleure organisation des filières".