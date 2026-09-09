Sénégal: Des acteurs planchent sur les enjeux de la mutualisation des données géospatiales

Dakar — La mutualisation des données géospatiales, l'interopérabilité des systèmes d'information et l'amélioration de la gestion du foncier figurent parmi les principaux objectifs exposés lors d'une rencontre d'échanges organisée, mardi, à Dakar par le Groupe interinstitutionnel de concertation et de coordination (GICC) en Géomatique, en collaboration avec la Direction du Cadastre.

"L'un des objectifs de cette édition est de fédérer les différents acteurs afin de permettre l'échange des données géospatiales et la construction d'un système d'information géomatique intégré." a lancé le président du GICC, Isidore Diouf, également directeur général de Sénégal Numérique (SENUM).

M. Diouf s'exprimait ainsi à l'ouverture de la cinquième édition de "Ndékki Géo" dans les locaux de la Direction générale des impôts et domaines en présence de plusieurs personnalités et des acteurs du domaine technologique.

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"La rencontre vise à rassembler les acteurs de la communauté géomatique autour des enjeux liés au foncier et à la gestion des données géospatiales, afin de favoriser le partage d'informations et de trouver des solutions aux difficultés rencontrées par les administrations dans ce domaine." a précisé M. Diouf.

"Le GICC vise à fédérer tous ces acteurs de façon à ce qu'on puisse échanger nos données", a expliqué le directeur général de Sénégal Numérique, soulignant l'importance de disposer de données permettant aux autorités de mieux maîtriser le territoire et de prendre les décisions appropriées.

Il a également relevé l'importance de cette démarche dans un contexte marqué par les litiges fonciers, estimant que "la mise en place de systèmes d'information doit contribuer à apporter des réponses aux problèmes vécus quotidiennement par les Sénégalais".

Pour le directeur général des Impôts et des Domaines, Jean Koné, "la rencontre a notamment pour objectif de poser les véritables problématiques afin d'envisager des perspectives en matière de gestion du foncier et de mieux maîtriser la pression exercée sur le foncier au Sénégal."

Il a insisté sur la nécessité de renforcer l'interconnexion des systèmes d'information des administrations, longtemps habituées à travailler de "manière cloisonnée".

"Les possibilités offertes par la numérisation et l'informatisation doivent permettre d'agir en amont sur les risques de contentieux", a préconisé Isidore Diouf.

De son côté, le directeur du Cadastre, François Ndiaye, a mis l'accent sur la nécessité de passer d'une logique de données dispersées entre différentes administrations à celle d'un "patrimoine géospatial partagé".

Il a expliqué que cette démarche doit permettre aux différents acteurs de savoir "quelles données existent, quelle administration les détient et à quel moment elles doivent être mises à jour".

"Il est important que la donnée soit gérée de manière optimale", a-t-il souligné, insistant sur l'importance d'une bonne gouvernance des données géospatiales.

François Ndiaye a également évoqué le projet de système de gestion du foncier (SGF), présenté comme une plateforme numérique destinée à mettre à la disposition des usagers et des professionnels des données actualisées sur le territoire.

Il a estimé que cette plateforme doit pouvoir dialoguer avec les autres systèmes existant au Sénégal et contribuer ainsi à l'interopérabilité des données et des systèmes d'information.

Le directeur du Cadastre a, en outre, appelé à éviter la duplication des données et de favoriser la mise en commun et le partage entre les différentes administrations.

"Il ne faudrait pas que les données soient acquises deux fois" a-t-il souligné, rappelant que ces informations constituent des ressources publiques qui doivent pouvoir être partagées au bénéfice de l'État, des collectivités territoriales et des usagers

François Ndiaye a enfin insisté sur la nécessité d'harmoniser les pratiques, les formats et les types de données, ainsi que de respecter des standards permettant aux différents systèmes d'information de communiquer entre eux.

Le concept "Ndékki Géo Sénégal" est un rendez-vous matinal d'échange et de partage d'expériences destiné aux professionnels, chercheurs, startups et institutions de la géomatique et du secteur géospatial au Sénégal.

Inspiré du concept traditionnel du petit-déjeuner " ndékki ", il permet aux acteurs de discuter d'innovations, de solutions et de bonnes pratiques.