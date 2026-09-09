Sénégal: Les subventions sur l'énergie seront ramenées à moins 1% du PIB d'ici 2029

8 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le gouvernement entend ramener, "d'ici 2029", le coût total des subventions énergétiques à un niveau n'excédant pas 1% du PIB par an, a annoncé, mardi, le Premier ministre Ahmadou Mouhamadou Al Amine Lo

"Mon gouvernement entend ramener, d'ici 2029, le coût total des subventions énergétiques à un niveau n'excédant pas 1% du PIB par an", a-t-il dit lors de sa déclaration de politique générale (DPG) devant les députés.

La subvention sur l'électricité "sera recentrée sur les faibles consommations des clients domestiques et les professionnels de petite puissance, au travers d'un tarif social", a-t-il indiqué.

Il a cité les ménages les plus vulnérables, "couvrant 40% de la population".

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Selon Ahmadou Mouhamadou Al Amine Lo, la question de l'énergie a fait l'objet de multiples communications en Conseil des ministres ces derniers mois, alors que l'actuel président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, était à la tête du gouvernement.

Il s'agissait d'aller "dans le sens de l'opportunité d'ajustements tarifaires, à la suite du déclenchement de la guerre Iran contre les Etats-Unis et l'envolée des prix des produits pétroliers".

Selon M. Lo, la question avait été débattue plusieurs fois en conseil des ministres, le 4 mars 2026, le 1er avril 2026, le 8 avril 2026, le 15 avril 2026, le 6 mai 2026 et le 20 mai 2026.

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