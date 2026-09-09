Sénégal: Contenu local - Les obligations souscrites seront vérifiées systématiquement, promet Ahmadou Al Aminou Lo

Dakar — Les obligations de sous-traitance nationale, de formation et de transfert de compétences qui s'impsent aux entreprises dans le cadre de la promotion du contenu local seront vérifiées contrat par contrat, a assuré mardi le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo lors de sa déclaration de politique générale.

"Le contenu local ne sera pas une formule de préambule. Les obligations de sous-traitance nationale, de formation et de transfert de compétences seront vérifiées contrat par contrat, et leurs taux publiés chaque année", a-t-il déclaré.

M. Lo a aussi assuré que la règle d'affectation des revenus pétroliers et gaziers entre budget, Fonds de stabilisation et Fonds intergénérationnel, sera "appliquée strictement et rendue publique".

"Une ressource qui ne fait pas travailler les entreprises sénégalaises et ne forme pas nos ingénieurs n'est pas pleinement nationale", a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a assuré que les engagements du gouvernement dans le cadre de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives seront également maintenus.

"Un baril mal géré appauvrit plus sûrement qu'un baril non découvert", a soutenu Ahmadou Al Aminou Lo.