Sénégal: Le gouvernement veut rompre avec la logique 'des projets sans financement'

Dakar — Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a placé la discipline budgétaire, la mobilisation des recettes et la maîtrise de l'endettement au coeur de la méthode de son gouvernement, annonçant une nouvelle approche fondée sur la sélection, la préparation et l'évaluation des projets publics.

"Aucun projet ne sera plus lancé sans au moins 5 % de son coût d'investissement consacré à sa préparation", a-t-il déclaré lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale.

Cette règle vise, selon lui, à rompre avec la logique consistant à multiplier les projets sans disposer au préalable d'études nécessaires, d'un montage financier sécurisé et d'une capacité réelle d'exécution.

Le chef du gouvernement a également annoncé que chaque ministre recevra une lettre de mission assortie d'objectifs mesurables, présentée comme un véritable contrat de performance.

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L'exécution des politiques publiques devra désormais être appréciée "non plus seulement à travers les moyens mobilisés ou les activités réalisées, mais à partir de leurs effets concrets sur la vie des citoyens".

Le gouvernement entend ainsi instaurer des "indicateurs de pilotage d'impact", portant notamment sur le coût du logement, de l'énergie et du transport, l'accès aux soins et à l'éducation, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de production dans le monde rural.

Le Premier ministre a également insisté sur la mobilisation de nouvelles recettes, la rationalisation des dépenses publiques et la transformation du rôle de l'Etat dans le financement de l'économie.

Cette nouvelle doctrine intervient dans un contexte où l'exécutif reconnaît lui-même que "les ambitions affichées nécessiteront d'importantes ressources financières".