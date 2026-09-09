Sénégal: L'Etat s'engage à alléger le panier de la ménagère à travers des contrats-programmes entre l'Etat et le secteur privé

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a indiqué, mardi, que le gouvernement s'engage à alléger le panier de la ménagère à travers des contrats-programmes filières entre l'Etat et secteur privé, "afin de proposer une stratégie à moyen terme".

"Mon gouvernement s'engage à prendre à bras le corps cette situation à travers des contrats-programmes filières Etat-Secteur privé afin de diagnostiquer, dans ses moindres détails, les failles et de proposer une stratégie à moyen terme", a-t-il soutenu lors de sa déclaration de politique générale tenue devant l'Assemblée nationale.

M. Lo a affirmé que le panier de la ménagère est "particulièrement sensible" à l'évolution des produits avec une pondération élevée dans la consommation.

Il a cité, à cet effet, les céréales non transformées, le pain, la viande, les poissons frais, les huiles, le sucre, les légumes frais, le lait.

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"Cette situation est exacerbée durant la saison des pluies pour la viande, les produits halieutiques et les légumes frais. Tous ces produits sont cultivables, cultivés et commercialisés au Sénégal", a défendu le Premier ministre.

Il a promis l'application des "réponses concrètes", avec le renforcement des moyens de stockage et les contrôles sur toute l'étendue du territoire.