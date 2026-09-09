Sénégal: Le PM promet une action publique évaluée sur ses résultats

8 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô ambitionne de faire de l'évaluation, de la transparence et de la responsabilité les principaux marqueurs de l'action gouvernementale, avec l'engagement de mesurer désormais les politiques publiques à leurs impacts sur les citoyens.

"Nous ne mesurerons plus seulement les moyens mobilisés ou les activités réalisées, mais les transformations concrètes produites dans la vie de nos concitoyens", a-t-il déclaré lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale.

La nouvelle démarche énoncée par le Premier ministre doit reposer sur des lettres de mission adressées aux ministres et comportant des objectifs mesurables, présentés comme des contrats de performance.

Le Premier ministre a également annoncé un suivi renforcé de l'exécution des décisions gouvernementales et des recommandations issues des audits.

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Un débat annuel d'évaluation devra permettre de présenter les résultats obtenus, les écarts constatés et les mesures correctives envisagées.

L'ouverture des données publiques est également présentée comme un principe, sous réserve des impératifs liés à la sécurité et à la protection des données personnelles.

Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de restaurer le principe de responsabilité dans l'administration, estimant que les agents publics doivent disposer d'indicateurs précis permettant d'apprécier leur contribution à l'action publique.

Cette méthode doit également s'accompagner d'un dialogue permanent avec le secteur privé, les organisations de la société civile, les collectivités territoriales et les autres forces vives de la nation.

"L'ambition affichée est de passer d'une logique de moyens à une logique d'impact", selon le premier ministre.

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