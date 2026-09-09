Sénégal: Saint-Louis pleure Abdoulaye Diop 'Pelé', un homme talentueux et pétri de qualités humaines

Saint-Louis — Abdoulaye Diop "Pelé", ancienne gloire du football saint-louisien et sénégalais, décédé lundi, au-dela de son talent de footballeur, laisse le souvenir d'un homme pieux, humble et d'une intégrité exemplaire.

Les témoignages recueillis mardi par l'APS, en marge de la levée du corps à la mosquée Ihsan du Sud, saluent unanimement les qualités humaines et footbalistiques de "Pelé", inhumé peu après au cimetière de Thième, en présence d'ancienne gloire comme son ami Abdoulaye Diallo et de nombreux supporters.

Pour Moussa Dieng, ami de son fils Youssou Diop et ancien joueur de la Linguère de Saint-Louis, aujourd'hui agent de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT), Abdoulaye Diop était un homme dont l'intégrité n'a jamais été prise à défaut.

"Le vieux était d'une intégrité totale", témoigne-t-il, soulignant que toute la vie du défunt était profondément marquée par son dévouement à Allah et à sa foi musulmane.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, Abdoulaye Diop était un homme pieux et humble, dont la foi occupait une place centrale dans le quotidien. Son attachement à la religion et sa fréquentation assidue de la mosquée marquent les esprits de ses proches.

Ancienne gloire du football et ami du défunt, Alioune Diagne évoque pour sa part une relation qui a traversé plusieurs décennies.

"Pelé, cela signifie beaucoup", confie-t-il, rappelant une amitié née dès leur adolescence et qui s'est poursuivie jusqu'à la disparition de l'ancienne gloire.

"Depuis notre adolescence, nous n'avons pas eu de brouille entre nous", témoigne-t-il, insistant sur la solidité de cette relation construite au fil des années.

Au-delà de l'amitié, Alioune Diagne retient également la profonde piété de son compagnon de jeunesse. Il raconte qu'Abdoulaye Diop fréquentait assidûment la mosquée et accordait une grande importance à la prière.

Sur le plan sportif, les témoignages décrivent un joueur talentueux, engagé et respecté dans son quartier de Sindoné comme dans le milieu du football.

International et grand footballeur reconnu pour son talent, Abdoulaye Diop "Pelé" avait acquis une solide réputation auprès des amateurs de football de Saint-Louis, souligne son ancien coéquipier.

Il note que son quartier de Sindoné garde notamment un regard particulier sur celui qui représentait l'un de ses fils les plus illustres.

Son talent était également reconnu par les entraîneurs. "Tous les coachs en son temps l'ont sélectionné", rappelle Alioune Diagne, soulignant ainsi la confiance dont bénéficiait le joueur auprès des techniciens.

Ses qualités de leadership sont également mises en avant par ses anciens compagnons de jeu. Pour son capitaine aux Espoirs de Saint-Louis, Abdoulaye Diop était réputé pour son sérieux et son investissement sur le terrain.

Son exigence pouvait parfois se traduire par une grande fermeté à l'égard de ses coéquipiers. Il ne tolérait pas facilement les erreurs et attendait de chacun un engagement total.

Pour Alioune Diagne, "cette exigence était toutefois liée à son désir de défendre au mieux les couleurs de son équipe et de porter haut les espoirs du football saint-louisien".

D'autres témoignages viennent également de son entourage au quartier Diamaguène. Doudou Seck, voisin du défunt, abonde dans le même sens, décrivant un homme dont la simplicité et les qualités humaines ont marqué son entourage.

Son parcours de vie l'avait notamment conduit à être présent à Pointe Sud, avant de retrouver ses proches à Diamaguène après le décès de sa mère.

Pour ses proches, Abdoulaye Diop "Pelé" n'était pas seulement une ancienne gloire du football. Ils le décrivent aussi comme un homme humble, pieux, intègre et attaché à ses valeurs.