Sénégal: Un total de 30 000 logements par an et 3 000 km de désenclavement annoncés

Dakar — Le gouvernement ambitionne de livrer au moins 30 000 logements par an et de lancer un vaste programme de désenclavement portant sur 3 000 kilomètres de routes, dans le cadre de sa politique d'amélioration du cadre de vie et de réduction des disparités territoriales.

"L'objectif est de construire au moins 30 000 logements par an, avec l'ambition de permettre à davantage de ménages d'accéder à un habitat décent", a-t-il déclaré, lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale.

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a dénoncé la hausse du coût du foncier, particulièrement à Dakar avant d'annoncer un changement d'échelle dans la politique du logement.

Sur le plan des infrastructures, le gouvernement prévoit un programme de désenclavement de 3 000 kilomètres de routes, la réhabilitation des corridors et le développement des liaisons entre les différents pôles économiques du pays.

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Le second port en eau profonde devra également être lancé, tandis que le pont de Rosso (nord) doit être finalisé.

Le gouvernement prévoit par ailleurs la réhabilitation des aéroports de Ziguinchor (sud), Saint-Louis et Matam (nord).

Dans le domaine ferroviaire, la réhabilitation de la voie métrique doit être inscrite dans la prochaine Loi de finances rectificative (LFR), tandis que le gouvernement travaille sur une ligne à écartement standard entre Dakar et Tambacounda.

La troisième phase du Train express régional (TER) entre l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et Thiès doit également se poursuivre.

Pour le Premier ministre, ces infrastructures doivent contribuer à "décongestionner Dakar, renforcer l'intégration territoriale et créer des emplois".

La principale difficulté demeure cependant le financement de ces investissements. Le chef du gouvernement a lui-même reconnu que certains projets étaient prêts "mais avaient dû être ralentis, faute de ressources".