Sénégal: Sadio Mané parmi les 30 prétendants au Ballon d'or France Football 2026

Dakar — L'international sénégalais Sadio Mané (Al-Nassr, élite saoudienne) figure parmi les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2026.

L'hebdomadaire sportif français, France Football a dévoilé la liste des prétendants au Ballon d'Or 2026 avec neuf joueurs nommés, dont le tenant du trophée, Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain, , candidat à sa succession.

L'attaquant des Lions est à sa cinquième nomination dans sa carrière au Ballon d'or . Il avait été nommé en 2017, 2018, 2019 et 2022.

En 2022, Mané a été classé en deuxième position derrière le français Karim Benzema.

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Sadio Mané a été sacré champion d'Afrique 2026 et champion d'Arabie Saoudite. Il est aussi le meilleur joueur de la CAN 2026.

Avec le Marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, le natif de Bambali (Sédhiou) sont les des deux Africains nommés cette année au Ballon d'or.

Le portier sénégalais, Edouard Mendy figure parmi les dix nommés pour le Trophée du meilleur gardien de la saison, aux côtés des anciens lauréats Emiliano Martinez et Thibaut Courtois.

Cette récompense sportive qui honore le meilleur gardien de but de football de l'année est organisé tous les ans par le mensuel France Football.

Les gardiens prétendants au trophée du gardien de la saison sont : Matveï Safonov, Emiliano Marinez, Thibaut Courtois, Édouard Mendy, Yassine Bounou, Joan Garcia, Gregor Kobel, David Raya, Unai Simon et Vozinha.

Champion d'Afrique avec les Lions du Sénégal, Édouard Mendy a remporté aussi la Ligue des champions asiatique à deux reprises avec Al-Ahli.

Il a également disputé la Coupe du monde 2026 avec les Lions, avant de se blesser lors de la deuxième journée de cette compétition.

La cérémonie du Ballon d'or dérogera exceptionnellement à la règle cette année en se déroulant à Londres le 26 octobre prochain, plutôt qu'à Paris.

Voici la liste complète des 30 nommés pour le Ballon d'or :

Jude Bellingham (Real Madrid, Angleterre), Pau Cubarsi (Barcelone, Espagne), Marc Cucurella (Chelsea puis Real Madrid, Espagne), Ousmane Dembélé (PSG, France), Luis Diaz (Bayern Munich, Colombie),Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal) Gabriel (Arsenal, Brésil), Erling Haaland (Manchester City, Norvège), Harry Kane (Bayern Munich, Angleterre), Achraf Hakimi (PSG, Maroc), Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Géorgie), Lamine Yamal (Barcelone, Espagne), Sadio Mané (Al-Nassr, Sénégal), Marquinhos (PSG, Brésil), Lautaro Martinez (Inter Milan, Argentine), Kylian Mbappé (Real Madrid, France), Nuno Mendes (PSG, Portugal), Lionel Messi (Inter Miami, Argentine), Michael Olise (Bayern Munich, France), João Neves (PSG, Portugal), William Pacho (PSG, Equateur), Julian Quiñones (Al-Qadsiah, Mexique), Declan Rice (Arsenal, Angleterre), Rodri (Manchester City puis Barcelone, Espagne), Fabian Ruiz (PSG, Espagne), William Saliba (Arsenal, France), Ferran Torres (Barcelone puis PSG, Espagne), Dayot Upamecano (Bayern Munich, France), Vinicius Junior (Real Madrid, Brésil), Vitinha (PSG, Portugal).