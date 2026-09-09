Sénégal: Le gouvernement mise sur la production locale pour réduire le coût de la vie

8 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La réduction du coût de la vie passe par une baisse des coûts de production et un renforcement de l'offre nationale, notamment dans les secteurs de l'énergie et de l'alimentation, a déclaré le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, mardi, lors de sa déclaration de politique générale.

"Produire chez nous pour payer moins cher chez nous, toute la logique est là", a-t-il affirmé devant les députés réunis en séance solennelle.

Pour réduire le coût de la vie, le gouvernement entend ainsi agir sur plusieurs facteurs qui pèsent directement sur le pouvoir d'achat des ménages, en particulier le coût de l'énergie et la dépendance du pays à l'égard des importations alimentaires, a t-il indiqué.

Dans le secteur énergétique, la montée en puissance du gaz national doit contribuer à réduire progressivement les coûts de production de l'électricité.

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"Ce faisant, les subventions sur l'énergie, certes seront mieux ciblées, mais le prix de l'électricité diminuera pour ceux qui ne bénéficient pas de ces subventions", a expliqué le chef du gouvernement.

La stratégie gouvernementale repose également sur l'augmentation de la production agricole nationale, avec des objectifs affichés en matière de riz, de pommes de terre, d'oignon, de viande et de lait.

Le développement des chaînes de transformation et la valorisation des productions locales doivent permettre de limiter les importations et, à terme, de réduire les coûts liés à l'approvisionnement du marché intérieur, selon le chef du gouvernement.

Selon lui, cette approche vise à établir un lien direct entre souveraineté productive, maîtrise des coûts et amélioration du pouvoir d'achat.

Pour M. Lo, la baisse durable du coût de la vie ne peut donc pas reposer uniquement sur des mécanismes de subvention ou de régulation des prix, mais doit également s'appuyer sur une capacité accrue du Sénégal à produire ce qu'il consomme.

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