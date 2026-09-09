Sénégal: Le gouvernement vise une baisse de 30 % du coût de l'électricité à l'horizon 2030

Dakar — Le gouvernement ambitionne de réduire de 30 % le coût de l'électricité à l'horizon 2030, en s'appuyant notamment sur le développement du gaz domestique, l'exploitation des ressources gazières et l'extension du réseau.

"Nous devons faire de l'énergie un levier de pouvoir d'achat. À l'horizon 2030, l'objectif affiché est une baisse de 30 % du coût de l'électricité pour les usagers", a affirmé le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo lors de sa déclaration de politique générale.

Il a annoncé l'accélération du développement du réseau gazier, dont une première phase est déjà engagée, ainsi que la volonté de permettre aux ménages sénégalais d'accéder davantage au gaz domestique.

Le gouvernement entend également poursuivre le développement du gaz naturel liquéfié et du gaz domestique, afin de réduire progressivement le coût de la production énergétique.

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Le Premier ministre a par ailleurs annoncé l'électrification des 6.471 localités non encore desservies, selon des statistiques qu'il a évoquées lors de sa déclaration de politique générale.

La politique énergétique s'inscrit dans une stratégie plus large de valorisation des ressources nationales, avec notamment le développement du réseau gazier, des projets pétroliers et gaziers et du potentiel hydroélectrique.

Le gouvernement veut également accélérer la réalisation du barrage hydroélectrique de Samba Ngalou, présenté comme pouvant contribuer à l'irrigation de 40.000 hectares et à la production énergétique.

Ces annonces restent toutefois confrontées à d'importantes contraintes financières et contractuelles.

Selon le ministre en charge de ce secteur, cette baisse de 30 % du coût de l'électricité dépendra notamment de la capacité à réduire les coûts de production et de transport, à sécuriser l'approvisionnement en gaz et à maîtriser les engagements liés aux contrats existants.

Le Premier ministre n'a pas précisé le calendrier précis de mise en oeuvre de la mesure visant la réduction du coût de l'électricité et l'impact attendu sur les factures des ménages.