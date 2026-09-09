Sénégal: Éducation - Le Premier ministre Lo annonce un vaste programme de réformes, de recrutements et d'infrastructures

Le gouvernement entend renforcer le système éducatif sénégalais à travers un programme combinant la résorption des déficits en infrastructures, le recrutement d'enseignants et des réformes curriculaires, a annoncé, mardi, le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, dans sa Déclaration de politique générale.

Parmi les principales mesures annoncées figurent également la suppression des abris provisoires, la construction de 12 lycées nationaux d'excellence pour l'équité et la qualité de l'éducation (LYNAQE), 15 000 salles de classe connectées et 45 Espaces numériques ouverts (ENO).

"Le gouvernement prévoit également de finaliser les universités de Matam, du Sénégal oriental et du Sine-Saloum, ainsi que leurs résidences universitaires", a annoncé le Premier ministre.

" Après le recrutement de 4 980 enseignants en 2025, un programme spécial portant sur 2 527 recrutements supplémentaires sera lancé au plus tard au quatrième trimestre 2026", a-t-il ajouté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette mesure vise notamment "à renforcer les effectifs enseignants et à accompagner l'amélioration des conditions d'apprentissage dans les établissements scolaires", a-t-il indiqué

"Le gouvernement compte également poursuivre la réforme curriculaire, avec un accent sur les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques - STEM-, le bilinguisme, l'introduction et la valorisation des langues nationales, ainsi que la transformation numérique de l'éducation", également annoncé Ahmadou Al Aminou Lo

Selon lui, l'intégration des daaras [écoles coraniques] dans le système éducatif figure aussi parmi les orientations annoncées, de même que la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de l'alimentation scolaire.

A l'en croire, "ces mesures s'inscrivent dans une ambition plus large visant à faire de chaque investissement une occasion de formation, d'insertion professionnelle et de création de valeur".

Evoquant la question de l'enseignement supérieur, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement prévoit de mettre en oeuvre l'Agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (ANTESRI).

Cette réforme repose sur trois leviers : redresser le système en le stabilisant, impulser les réformes structurelles et accélérer les transformations à travers des leviers liés notamment à l'impact et à la souveraine, a-t-il dit.