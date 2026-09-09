Soudan: L'ambassadeur du Soudan en Allemagne s'adresse à la Conférence internationale sur les études nubiennes à Munich

L'ambassadrice du Soudan en Allemagne, Ilham Ibrahim Mohammed Ahmed s'est adresse à la séance d'ouverture de la 16e Conférence internationale d'études nubiennes à Munich, organisée du 7 au 12 septembre 2026 avec une large participation de chercheurs et d'universitaires du monde entier.

Dans son allocution, elle a salué l'initiative de l'Association internationale des études nubiennes et de l'Université Ludwig-Maximilian de Munich, soulignant l'importance des études nubiennes pour la connaissance de l'histoire et du patrimoine de la région, ainsi que pour leur contribution à la civilisation humaine. Elle a rappelé que la Nubie représente un espace culturel vivant, allant de Kerma, Koush et Méroé jusqu'aux royaumes chrétiens et aux communautés nubiennes contemporaines.

L'ambassadrice a également évoqué les circonstances exceptionnelles que traverse le Soudan en raison de la guerre, ainsi que les dommages et destructions systématiques infligés au patrimoine culturel soudanais, notamment aux musées, sites archéologiques, archives, bibliothèques et bâtiments historiques. Elle a insisté sur le fait que la protection de ce patrimoine constitue une responsabilité nationale et humaine partagée, car il fait partie intégrante du patrimoine universel.

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Elle a enfin appelé à renforcer la coopération internationale et l'appui technique aux efforts soudanais visant à protéger le patrimoine culturel, à donner la priorité à la réhabilitation des musées et sites endommagés, à intensifier la formation des acteurs du secteur, et à lutter contre le trafic illicite d'antiquités et la restitution des pièces volées.

Par visioconférence, le directeur général de l'Autorité générale des antiquités et des musées, Dr Mahmoud Suleiman, a présenté les défis et dégâts subis par le patrimoine soudanais, tout en appelant à un soutien international accru.