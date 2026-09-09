Soudan: Le ministre des Finances rencontre une délégation du Comité international de la Croix-Rouge

Le ministre des Finances, Dr Jibril Ibrahim a rencontré à Khartoum une délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), conduite par son président Lorenzo Caraffi. L'entretien s'inscrivait dans le cadre des consultations conjointes sur l'évolution de la situation humanitaire au Soudan.

Les discussions ont porté sur les efforts déployés par le CICR en faveur des personnes touchées par la guerre, notamment les soins médicaux, la mise en place d'hôpitaux de campagne, le soutien aux structures de santé existantes, ainsi que le forage de puits et la réhabilitation d'ouvrages d'eau.

Le ministre a salué le travail de terrain de la mission, en particulier dans les États du Nil Bleu, Atbara et d'El-Obeid, ainsi que dans les zones récemment libérées.

Il a également examiné avec la délégation les moyens de renforcer l'action humanitaire commune afin de faciliter l'acheminement rapide de l'aide vers les populations touchées dans le Kordofan, le Darfour et les camps de déplacés.

De son côté, Lorenzo Caraffi a indiqué que cette rencontre visait à consolider la confiance et la compréhension mutuelle avec les autorités soudanaises, afin de créer des conditions favorables à la fourniture de l'aide et des services humanitaires requis aux victimes de la guerre dans tout le pays.