Soudan: Al-Burhan approuve les résultats des examens du certificat soudanais

Le président du Conseil souverain de transition, commandant en chef des forces armées, Lit-Gen Abdel Fattah Al-Burhan a approuvé ce jour les résultats des examens du certificat soudanais pour l'année 2025-2026, en prélude à leur annonce prévue jeudi prochain.

Lors de sa rencontre avec le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement national, Dr Al-Tihami Al-Zein Hajar, il a salué les efforts sincères déployés par les enseignants pour assurer la continuité du processus éducatif et la réussite des examens.

Al-Burhan a souligné que leur résilience, dans ces circonstances exceptionnelles, constitue un message d'espoir et un pont pour surmonter les défis, réaffirmant l'engagement de l'État à soutenir l'éducation et à fournir un environnement adapté aux cadres pédagogiques.

De son côté, le ministre a indiqué que 559 000 élèves se sont présentés aux examens du certificat soudanais 2025-2026, contre 510 000 avant la guerre. Il a précisé avoir présenté au président un aperçu général des résultats, estimant que cette hausse traduit un regain de stabilité et de reprise de la vie normale.

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Le ministre a également indiqué que 3 333 centres d'examen ont été ouverts à l'intérieur du Soudan et à l'étranger, dont 84 dans 14 pays.