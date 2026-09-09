Soudan: Le représentant permanent à Genève s'adresse aux ambassadeurs africains

Le représentant permanent du Soudan à Genève, l'ambassadeur Hassan Hamed Hassan s'est adressé à la réunion périodique des ambassadeurs du Groupe africain avec le président du Conseil des droits de l'homme, dans le contexte des délibérations en cours, notamment autour d'un projet de résolution britannique sur le Soudan.

L'ambassadeur a présenté les évolutions au Soudan, évoquant le dialogue intersoudanais annoncé par le président du Conseil de souveraineté. Selon lui, cette initiative est assortie de garanties et d'immunités destinées à assurer la liberté des participants; elle a été saluée par l'Union africaine et la Ligue arabe.

Il a également mis en avant la coopération du Soudan avec trois mécanismes onusiens relatifs aux droits de l'homme: le bureau pays du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, l'expert désigné sur la situation des droits humains qui visite régulièrement le pays, et le Groupe d'experts du Conseil de sécurité.

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Le diplomate a mis en garde contre ce qu'il a qualifié de politisation du Conseil par certains États, réaffirmant l'attachement du Soudan au principe de complémentarité. Les ambassadeurs et experts présents ont, pour leur part, dénoncé la sélectivité, les doubles standards et les tentatives d'imposer des mesures coercitives, ainsi que certains dépassements attribués à des organisations non gouvernementales participant aux travaux du Conseil.