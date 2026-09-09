Soudan: Le ministre de l'Agriculture et Minawi discutent du déficit alimentaire et du renforcement de la sécurité alimentaire

9 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, le professeur Ismat Qurashi Abdullah, s'est entretenu à Khartoum avec le gouverneur de la région du Darfour, le commandant Mini Arko Minawi, en présence du ministre de l'Agriculture de l'exécutif régional, Al-Sadiq Khamees Barnqo. Les échanges ont porté sur les défis qui pèsent sur la saison agricole, la situation humanitaire et les moyens de renforcer la production et la sécurité alimentaire.

Selon M. Barnqo, la réunion a principalement examiné les effets de la guerre sur le secteur agricole, ainsi que les conditions humanitaires et alimentaires au Darfour. Il a indiqué que les discussions ont aussi porté sur les violations attribuées aux Forces de soutien rapide contre les agriculteurs et sur leurs tentatives d'empêcher les populations d'accéder à leurs terres, ce qui a nui aux moyens de subsistance et aggravé l'insécurité alimentaire.

Le gouverneur du Darfour a présenté un exposé sur la situation dans la région, ainsi que sur les mesures prises par son gouvernement pour limiter les conséquences de la crise humanitaire et éviter l'aggravation de la faim et de la pénurie. Pour sa part, le ministère fédéral a affirmé avoir mis en place, en coordination avec les institutions de l'État, des mesures destinées à prévenir le déficit alimentaire attendu et à soutenir la production agricole.

Les participants ont souligné l'importance d'une action conjointe entre les niveaux fédéral, régional et communautaire afin de protéger la saison agricole, garantir les besoins essentiels des citoyens et renforcer la stabilité économique et sociale.

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