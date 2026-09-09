Afrique de l'Est: L'accès de l'Éthiopie à la mer est essentiel pour une stabilité et une intégration régionales durables - Chercheur senior à l'IFA

Addis Ababa — Le rétablissement d'un accès maritime sûr et fiable pour l'Éthiopie est essentiel à la paix, à l'intégration régionale et à la sécurité collective de la Corne de l'Afrique, a déclaré Gizachew Asrat, chef de cabinet et chercheur principal à l'Institut des affaires étrangères (IFA).

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, ce chercheur spécialisé dans la Corne de l'Afrique a souligné que l'Éthiopie est le seul pays au monde à compter une population aussi importante sans accès à la mer, insistant sur le lien étroit qui existe entre la connectivité, la sécurité, la prospérité et la croissance.

Selon lui, le retour de l'Éthiopie à la mer sera déterminant non seulement pour son intérêt national, mais également crucial pour garantir la stabilité régionale.

Compte tenu de sa population nombreuse, de son économie en pleine croissance et de sa situation stratégique, le rétablissement de l'accès de l'Éthiopie à la mer constitue un impératif géopolitique vital pour assurer la sécurité maritime dans la Corne de l'Afrique et, plus largement, dans le corridor de la mer Rouge, a souligné le chercheur principal.

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La piraterie et le conflit au Yémen ont des répercussions sur la sécurité de la mer Rouge, de l'océan Indien et du golfe d'Aden ; de même, la piraterie en Somalie affecte également la sécurité de la mer Rouge, a déclaré M. Gizachew.

Le chercheur principal a souligné que les ambitions maritimes de l'Éthiopie présentent des avantages mutuels pour l'ensemble de la région à cet égard, car les attaques en mer ont un impact direct sur les terres.

« Les ressources humaines de l'Éthiopie, sa solide capacité opérationnelle en matière de sécurité, ainsi que son potentiel économique accru et sa croissance constitueront un atout supplémentaire pour les cadres de coopération régionale sur les questions de connectivité maritime et de sécurité, qui seront gérés en partenariat », a déclaré M. Gizachew.

Ce chercheur chevronné a mis en avant la longue expérience de l'Éthiopie en matière de maintien de la paix international, d'opérations de paix et de lutte contre le terrorisme, qu'il a qualifiée d'atouts essentiels pour renforcer la sécurité et la stabilité maritimes le long des couloirs commerciaux régionaux.

Il a par ailleurs souligné que l'Éthiopie disposait d'une expérience dans le domaine du maintien de la paix international, des opérations de paix internationales et de la lutte contre le terrorisme.

Tout cela confère à l'Éthiopie un poids particulier, a-t-il souligné.

Le chercheur principal a ajouté que la frontière géopolitique entre les États riverains et les États non riverains est de plus en plus floue, soulignant qu'il n'existe aucune question distincte affectant uniquement les États riverains sans avoir de répercussions sur les États non riverains.

L'accès maritime de l'Éthiopie, que ce soit à des fins de sécurité ou à des fins commerciales, a un impact qui lui est propre, car l'insécurité observée en mer ne pourra être résolue par quelques pays seulement.

M. Gizachew a conclu que l'accès de l'Éthiopie à la mer -- tant à des fins commerciales que de sécurité -- constituera un pilier essentiel d'une stabilité durable, fondée sur le partenariat, dans toute la Corne de l'Afrique.

L'initiative stratégique de l'Éthiopie visant à garantir un accès à la mer fiable, souverain et sécurisé est devenue un pilier central de sa politique de sécurité nationale et de sa politique économique.

En tant que pays enclavé le plus peuplé au monde, la volonté stratégique de l'Éthiopie de renouer avec les couloirs de la mer Rouge et du golfe d'Aden constitue un pilier fondamental tant pour sa survie nationale que pour l'intégration géopolitique et la stabilité plus larges de la Corne de l'Afrique.