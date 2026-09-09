Afrique du Nord: Le nouveau SG de la Ligue arabe à propos de sa visite en Tunisie - 'Logique et naturelle'

Tunis — Le nouveau secrétaire général de la Ligue des États arabes, Nabil Fahmy, a affirmé que sa visite en Tunisie, première étape arabe au lendemain de sa prise de fonctions, est "logique et naturelle", eu égard au rôle arabe historique que la Tunisie assume depuis des décennies et à sa contribution tangible au sein de la Ligue arabe.

Dans une déclaration vidéo, mardi, au terme de son audience avec le président de la République, Kaïs Saïed, publiée via la page officielle de la présidence de la République, Fahmy a qualifié l'entretien avec le chef de l'Etat de « riche », précisant qu'il a porté sur les derniers développements survenus sur scène arabe et internationale, la situation au sein de la Ligue arabe, les fondements historiques des questions régionales posées et les modalités appropriées pour une action arabe coordonnée et rigoureuse fondée sur le droit, la justice et le réalisme politique.

Il a indiqué que la réunion a également été l'occasion de discuter des moyens permettant de préparer au mieux le monde arabe à un avenir porteur d'opportunités et de défis, soulignant qu'il a présenté au président Saïed les axes ainsi que les décisions adoptées par le Conseil de la Ligue arabe lors de sa session présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti.

Revenant sur la session du Conseil, Fahmy a précisé qu'elle a été « importante et sérieuse » dans le traitement des différentes questions posées, compte tenu de la gravité de la situation régionale, et qu'elle a débouché sur la nécessité de privilégier "les actes aux discours", d'approfondir les stratégies de riposte aux crises et d'oeuvrer au développement des États arabes et de leurs institutions ainsi que la Ligue arabe elle-même.

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Le nouveau SG de la Ligue arabe a ajouté que sa rencontre avec le chef de l'Etat a permis de débattre du dossier du développement durable et des moyens permettant aux peuples arabes, en particulier les jeunes, de tirer pleinement parti des opportunités disponibles, de renforcer leurs capacités et de se préparer comme il se doit aux défis à venir.

Fahmy a enfin évoqué sa participation attendue, demain, à une conférence sur l'intelligence artificielle à Hammamet, dans le gouvernorat de Nabeul, estimant que cet événement est une parfaite illustration de la volonté du monde arabe de s'inscrire dans l'avenir non pas comme "simple consommateur", mais plutôt comme "acteur et co-fondateur de l'étape à venir".